Rihanna, la musicienne noire la plus riche du monde

Robyn Rihanna Fenty, 32 ans, a récemment été certifiée par Forbes comme étant la musicienne la plus riche du monde. Sa fortune s’élève à 600 millions de dollars (332,4 milliards FCFA), devant Madonna 570 millions de dollars (315,7 milliards FCFA), Céline Dion 450 millions de dollars (249,3 milliards FCFA) et Beyoncé 400 millions de dollars (221,6 milliards FCFA).

Cette année, Robyn Rihanna Fenty a fait ses débuts sur la liste Forbes des femmes autodidactes les plus riches d’Amérique. La liste, compilée chaque année par le magazine économique américain fondé en 1917 par Bertie Charles Forbes, détaille la valeur des femmes entrepreneurs et cadres les plus prospères d’Amérique. La liste Forbézes a mis en lumière les 100 entrepreneurs, cadres et artistes indépendants les plus riches des États-Unis.

Suite à sa chanson à succès « Work », parue en 2016, la célèbre musicienne est devenue une entrepreneure en série. Sa source de valeur, selon Forbes, vient de la musique, des cosmétiques et de ses lignes de vêtements. Rihanna a vendu plus de 60 millions d’albums et 215 millions de titres numériques, selon son label, Roc Nation. Cela la place comme la deuxième artiste numérique la plus vendue au monde.

Elle a bien démarré sa carrière musicale après avoir été signée par le rappeur milliardaire Jay-Z. Elle est devenue un succès mondial avec son premier album « Pon de Replay ». En 2016, elle aurait gagné environ 22,3 millions de dollars (12,3 milliards FCFA) grâce à sa musique et engrangé 137 millions de dollars (75, 8 milliards FCFA) de revenus grâce à sa tournée « Diamond ».

En 2016, Robyn Rihanna Fenty s’est associée au luxe français Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH), dirigé par le milliardaire Bernard Arnault, pour créer une ligne de cosmétiques appelée Fenty Beauty, d’une valeur de 3 milliards de dollars (1 662 milliards FCFA). La gamme de cosmétiques a initialement vendu des teintes de fond de teint et s’est ensuite étendue pour inclure le rouge à lèvres, le brillant à lèvres, les paillettes corporelles…

Au cours de sa première année d’exploitation, Fenty Beauty a généré plus de 550 millions de dollars (304,7 milliards FCFA). Forbes estime que Rihanna détient environ 15% du capital de LVMH. En 2019, Rihanna est devenue la première femme noire à créer une marque de vêtements pour LVMH appelée Fenty et a également annoncé de nouveaux vêtements, chaussures et accessoires haut de gamme. En outre, sa ligne de lingerie Savage X Fenty a un chiffre d’affaires annuel d’environ 150 millions de dollars américains (83,1 milliards FCFA). De plus, elle gagne des millions de dollars grâce à des accords d’approbation de marques et d’entreprises comme River Island, Mac, Armani et Balmain.

En 2014, Rihanna a signé un contrat d’approbation d’un million de dollars (554 millions FCFA) pour travailler en tant que directrice de la création de Puma. En plus de la musique et des cosmétiques, elle détient son entreprise immobilière. Elle achète des propriétés et les revend dans un but lucratif. Elle aurait acquis un manoir à Los Angeles pour 6,8 millions de dollars (3,7 milliards FCFA) et l’a revendu pour 7,4 millions de dollars (4 milliards FCFA). La chanteuse barbadienne est considérée par Forbes comme l’une des célébrités les plus caritatives. Elle a été nommée Humanitaire de l’année, à Harvard en 2017, pour son travail de soutien à l’éducation et aux soins de santé, dans les Caraïbes et les pays en développement.

Rihanna a récemment fait don de 5 millions de dollars (2,7 milliards FCFA) à diverses organisations aidant aux efforts de secours contre le Coronavirus. Parmi ses autres œuvres caritatives, elle a notamment donné 1 million de dollars (554 millions FCFA) aux nécessiteux de New York, 2,1 millions de dollars (1,1 milliard FCFA) aux victimes d’abus à Los Angeles et 5 millions de dollars (2,7 milliards FCFA) à d’autres organisations caritatives par le biais de la Fondation Clara Lionel.