Retour sur la 3è édition du Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement à Douala

Monsieur Didier Konan, président d’Akwaba Community, en collaboration avec le Haut Conseil des Camerounais de l’Extérieur (HCCE), ayant à sa tête le Dr Samuel Dongmo, et le soutien du ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (Ircc), a organisé du 24 au 26 octobre 2024, au Best Western Hotel de Douala, la 3è édition du Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement (SACII).

Selon Didier Konan, président d’Akwaba Community, « les deux premières éditions du Sacii à Abidjan (Côte d’Ivoire) ont été des succès marquants, consolidant cet événement comme un rendez-vous incontournable pour renforcer les échanges entre l’Afrique et le Canada. Elles ont démontré l’importance de connecter nos deux continents dans un cadre stimulant pour l’innovation et la création de partenariats stratégiques ».

« Le SACII, pour ne pas le nommer, offre une plateforme d’échanges sur les opportunités d’immigration vers le Canada, les investissements économiques et les partenariats commerciaux », indique le Dr Samuel Dongmo, Ambassadeur de la paix, président du HCCE (Haut Conseil des Camerounais de l’Extérieur), parlant du Salon Afrique-Canada Immigration et Investissement (SACII), il a été conçu pour :

Faciliter les échanges économiques entre les entreprises africaines et canadiennes, en mettant en lumière les opportunités d’investissement en Afrique et au Canada

Promouvoir les opportunités d’immigration au Canada à travers des ateliers d’information animés par le Ministère de l’immigration du Canada (Ircc) et des experts en immigration

Encourager la participation des jeunes et des entrepreneurs camerounais en leur offrant une plateforme pour rencontrer des investisseurs potentiels et des mentors

Mobiliser la diaspora camerounaise et africaine pour qu’elle participe activement au développement économique de leur pays d’origine en saisissant des opportunités d’investissement transfrontaliers.

Lors de cette rencontre très courue, il y a eu entre autres thèmes développés par les experts de haut volt :

– immigration et intégration au Canada

– partenariats économiques bilatéraux Afrique-Canada

– les nouvelles tendances d’investissement en Afrique

– le rôle des jeunes et de la diaspora dans la transformation économique de l’Afrique

Cet événement international de 3 jours, a rassemblé des gouvernements, des entreprises, des institutions financières, des Organisations non gouvernementales, et des acteurs clés du développement économique, des jeunes camerounais, des investisseurs et membres de la diaspora, afin de promouvoir la coopération bilatérale entre l’Afrique et le Canada.

« A travers les séances plénières, les stands d’exposition, les exposés des experts, les rencontres B2B, les ateliers et formations, j’ai reçu de très bonnes informations portant sur les questions d’immigration. Je pars d’ici étant bien outillée », déclare l’étudiante Patricia Deffor. « J’émets le vœu de ce que les recommandations issues de ces assises, soient immédiatement mises en application. Cela évitera à nos Etats de perdre des cerveaux. Ne dit-on pas souvent que « les jeunes sont le fer de lance d’une nation » ? ».