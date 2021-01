République tchèque : Klára Vavrušková est la Miss Univers 2020

Le mannequin de 21 ans, Klára Vavrušková, a été officiellement élue Miss Univers République tchèque 2020. La diva succède à Miss Univers République tchèque 2019, Barbora Hodacová. L’annonce a été faite via les médias sociaux des organisateurs, Ceská Miss Essens, et l’heureuse élue se dit très enthousiaste à l’idée de reprendre les fonctions de la couronne.



Originaire de Kostelec nad Orlici, Klára Vavrušková (21 ans) est étudiante en biologie et chimie. Elle est devenue l’une des candidates les plus séduisantes pour représenter la République tchèque au stade de Miss Univers 2020. Après avoir été nommée, la très jolie Klára a consulté ses médias sociaux et a déclaré: « Je suis très honorée de représenter mon pays à Miss Univers 2020. Merci pour cette incroyable opportunité de Ceská Miss Essens.»

Klára Vavrušková n’est pas nouvelle dans le monde des concours de beauté puisqu’elle a été couronnée Miss Tchécoslovaque 2019 et a représenté la République tchèque à Miss Earth 2019 où elle a été couronnée Miss Earth Water 2019, lors de la finale de l’événement. Après avoir remporté la couronne de Miss Earth République tchèque 2019, Klára a déclaré qu’elle avait toujours rêvé de représenter son pays sur la scène internationale. Grâce à la plateforme de Miss Earth, elle a pu travailler dans la société pour l’environnement.

Klára Vavrušková à une personnalité captivante et agréable qui a impressionné tout le monde. « Tout le monde devrait contribuer à la protection de l’environnement. Qu’il s’agisse de trier les déchets, d’économiser l’eau potable, de réduire les plastiques jetables…», a-t-elle indiqué. Elle est forte, confiante et déterminée à marquer sa position sur la scène internationale. Elle est très optimiste et croit que si l’on travaille dur pour ce que l’on veut, on finira par l’obtenir.

« Je dirais que tout dans la vie devrait être essayé. Vous rencontrerez beaucoup de nouvelles personnes; vous vivrez de nombreuses aventures et peut-être que cela changera votre vie. Maintenant, j’ai des amis partout dans le monde et j’ai hâte de me revoir », espère-t-elle.