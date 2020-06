République Démocratique du Congo : un ChatBot pour lutter contre la désinformation sur la pandémie de coronavirus

Le Ministère de la Santé Publique de la RDC et le Secrétariat Technique de la Risposte lancent un ChatBot sur WhatsApp pour informer la population congolaise sur la pandémie de COVID-19 en RDC.

28 Mai 2020 – Un ChatBot WhatsApp d’informations instantanées sur la pandémie de coronavirus en RDC a été mis en place par l’agence numérique du Ministère de la Santé Publique via ANICiiS et le Secrétariat Technique de la Risposte. Développé par Kinshasa Digital, ce chatBot va informer et fournir gratuitement des conseils officiels fiables aux 3 millions d’utilisateurs congolais de Whatsapp et ainsi réduire la désinformation sur les réseaux sociaux.

Le service interactif, actuellement disponible en français sera bientôt disponible dans les 4 langues nationales, fournira une orientation médicale aux utilisateurs ainsi que des sondages qui aideront les équipes de la riposte au COVID-19 en RDC.

Pour utiliser ce service, enregistrez le numéro +243 844 434 444 dans vos contacts et envoyez un message afin de démarrer un chat sur WhatsApp et ensuite accéder aux différentes options d’interactions instantanées.