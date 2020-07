Réouverture des lignes aériennes françaises : l’Algérie n’est pas concernée !

C’est confirmé ! La France, comme beaucoup d’autres pays européens, a décidé de maintenir la fermeture de ses frontières avec l’Algérie, du moins c’est ce qu’a annoncé jeudi 16 juillet, le Consulat Général de France à Alger, alors que les lignes aériennes des pays maghrébins, à l’instar de la Tunisie et du Maroc, restent ouvertes.

« Le Gouvernement Français, à l’instar d’autres pays de l’espace Schengen, a décidé le 1er juillet de ne pas faire figurer l’Algérie dans la liste des pays ne faisant plus l’objet des restrictions d’entrée en France motivées par la prévention du risque lié à l’épidémie de Covid-19 », indique le communiqué du Consulat général de France à Alger.

En effet, cette décision intervient suite aux conditions préventives du risque lié à l’épidémie de Covid-19 en Algérie qui tend à se propager à une allure vertigineuse. « Les restrictions d’entrée sur le territoire français depuis une frontière extérieure à l’espace Schengen demeurent donc en vigueur s’agissant des personnes résidentes en Algérie », poursuit le communiqué.

Pourtant, fin juin dernier, un commun accord a été signé par les pays européen décidant ainsi « la réouverture de leurs frontières avec 14 pays ». L’Algérie figure bien sur la liste, ainsi que l’Australie, le Canada, la Géorgie, le Japon, le Monténégro, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le Rwanda, la Serbie, la Corée du Sud, la Thaïlande, la Tunisie et l’Uruguay.

L’Espagne et l’Allemagne s’y opposent !

Malgré la signature de cet accord par une dizaine pays européens, l’Espagne et l’Allemagne disent non. En effet, l’Espagne a annoncé, le 3 juillet dernier, qu’elle « ne rouvrirait pas ses frontières aux voyageurs venant d’Algérie, du Maroc et de Chine tant que ces pays ne laisseront pas entrer les visiteurs venant d’Espagne ».

« Dans le cas de la Chine, du Maroc et de l’Algérie, la réouverture des frontières reste conditionnée à une action réciproque de la part de ces pays et à la réouverture de leurs frontières aux résidents en Espagne », précisent les autorités espagnoles.

Pour l’Allemagne, la décision est claire : exclure l’Algérie « de la liste des pays autorisés à entrer sur son territoire ». Cette décision est motivée principalement par la situation sanitaire critique dans ce pays d’Afrique du Nord.

Par ailleurs, la situation n’étant pas en faveur de l’Algérie, le Président Abdelmadjid Tebboune est poussé, le 28 juin dernier, à prendre des restrictions sévères, quant au « maintien de la fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus ».

Les frontières du pays resteront donc fermées, et elles ne rouvriront pas tant que la pandémie de Coronavirus n’est pas maîtrisée.