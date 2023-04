Reçus par Macron, neuf tirailleurs sur le point de rentrer au Sénégal

Le Président français, Emmanuel Macron, a reçu, ce vendredi, neuf tirailleurs sénégalais. Ces derniers pourront désormais retourner vivre dans leur pays d’origine, le Sénégal, tout en bénéficiant de leur allocation vieillesse.

Jusqu’à présent, les tirailleurs sénégalais avaient obligation de vivre au moins six mois par an en France avant de bénéficier de leur allocation vieillesse.

Retour au bercail pour neuf tirailleurs sénégalais

Désormais, neuf d’entre eux bénéficieront d’une mesure exceptionnelle qui leur permettra de conserver leur allocation minimum vieillesse. Ceci, tout en retournant vivre définitivement dans leur pays d’origine, le Sénégal. Ces vieux hommes, dont l’âge oscille entre 85 et 96 ans, ont été reçus à l’Élysée, ce vendredi, par le Président Emmanuel Macron. « Nos chers et tendres, nos papys, nos anciens, ont été reçus par le président de la République. Tout était émouvant. C’était un moment tendre, c’était doux. Le Président s’est mis sur pause. Il les a écoutés, et surtout, il les a remerciés », a laissé entendre Fatou Biramah, porte-parole de l’Association pour la mémoire et l’histoire des tirailleurs sénégalais.

L’État français mettra à leur disposition une aide financière qui permettra de couvrir leurs frais de voyage et de réinstallation au Sénégal, d’ici à la fin du mois. Une mesure obtenue de hautes luttes et qui réjouit fortement ces anciens soldats qui devaient passer de longs mois loin des leurs, en raison des dispositions légales en vigueur en France.

Le corps des tirailleurs sénégalais : une composante de l’armée française

C’est le gouverneur du Sénégal, Louis Faidherbe, qui a créé, en 1857, le corps des tirailleurs sénégalais. Son but était de faire face au manque d’effectifs venant de la métropole afin d’assurer le maintien de l’ordre aux premières heures de la colonisation française en Afrique noire. Ces soldats ont reçu l’appellation de tirailleurs sénégalais parce que le premier régiment de cette troupe, celui de 1857, a été mis en place au Sénégal. Par la suite, l’expression servira à désigner toutes les troupes noires africaines combattant pour la France. Les tirailleurs ont été utilisés sur différentes opérations comme la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, les guerres de décolonisation. Jusqu’à la dissolution du corps, au début des années 1960.