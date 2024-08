Rebondissement judiciaire au Burkina Faso : l’avocat Guy-Hervé Kam à nouveau incarcéré

Le Burkina Faso connaît une nouvelle tension politique avec l’arrestation de l’avocat et militant Guy-Hervé Kam, incarcéré à nouveau après une convocation par le procureur militaire.

Le climat politique au Burkina Faso connaît un nouvel épisode de tension avec la récente arrestation de Guy-Hervé Kam, avocat renommé et figure emblématique de la société civile. Cofondateur du collectif Balai citoyen, Guy-Hervé Kam est une personnalité influente dans la lutte pour la justice et la démocratie au Burkina Faso. Ce jeudi, il a été placé en garde à vue par le procureur militaire, après avoir répondu à une convocation au tribunal militaire de Ouagadougou. Quelques heures plus tard, il a été transféré à la maison d’arrêt et de correction des armées, suscitant une vive réaction de son mouvement, Sens.

Une nouvelle arrestation au cœur des interrogations

La nouvelle de l’arrestation de Guy-Hervé Kam n’est pas passée inaperçue. Cette arrestation, survenue suite à une convocation par la justice militaire, soulève de nombreuses questions. Selon un membre du mouvement Sens, cette garde à vue serait liée à une supposée tentative de déstabilisation, un dossier pour lequel Kam avait déjà été interpellé en janvier dernier. Ses avocats dénoncent une procédure répétitive et coercitive, affirmant qu’il s’agit des mêmes faits pour lesquels il avait été arrêté et libéré à plusieurs reprises cette année.

L’affaire Guy-Hervé Kam semble symptomatique d’une stratégie d’intimidation politique. En janvier, il avait été arrêté à l’aéroport de Ouagadougou, détenu plusieurs mois, puis libéré avant d’être de nouveau arrêté en mai pour « complot et association de malfaiteurs« . Ces accusations répétées et les multiples mandats de dépôt émis contre lui ont été vivement critiqués par son entourage et son mouvement. Sens dénonce une « cabale politique » visant à neutraliser un opposant gênant.

Une bataille judiciaire incessante

Le 10 juillet dernier, Guy-Hervé Kam avait été libéré sous contrôle judiciaire après l’annulation d’un précédent mandat de dépôt. Cependant, cette liberté a été de courte durée. Les autorités burkinabè persistent dans leur démarche judiciaire contre lui, alimentant les spéculations sur les véritables motifs de ces poursuites. La situation de Kam reflète une tendance inquiétante d’enlèvements et d’arrestations de personnalités critiques du régime actuel, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré depuis le coup d’État de septembre 2022.

L’arrestation de Guy-Hervé Kam continue de susciter des réactions et des interrogations. Chaque étape de son procès révèle des éléments nouveaux, transformant cette affaire en un feuilleton politico-judiciaire suivi de près par la société civile burkinabè et les observateurs internationaux. Le sort de Kam reste incertain, mais son combat pour la justice et la vérité demeure un symbole de la résistance face aux dérives autoritaires.