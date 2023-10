RDC : un autre ancien Premier ministre défie Félix Tshisekedi

Adolphe Muzito a annoncé, samedi, sa candidature à l’élection présidentielle de décembre. L’ancien Premier ministre a déposé son dossier de candidature au bureau de réception et traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

L’ancien Premier ministre (2008-2012) se lance dans la course à la magistrature suprême, en RDC. Adophe Muzito motive sa démarche par le souci d’œuvrer en faveur du développement intégral du pays. Il explique qu’il s’engage à « libérer le Congo sur le plan tant politique, diplomatique, économique que social ». L’opposant indique que son programme est centré sur l’humain et le développement. Une vision qui consiste à mettre la RDC « sur la voie de sa construction et de son développement de manière à ce que les Congolais vivent normalement et aient les conditions pour faire étudier leur enfant et avoir un logement approprié, travailler dans de meilleures dispositions avec une rémunération digne d’un être humain », a-t-il dit devant la presse, à Kinshasa.

Moins de 10 candidats à la Présidentielle

Le dépôt de sa candidature à la centrale électorale intervient après sa validation par son parti politique, « Nouvel élan ». Adophe Muzito a par ailleurs émis des réserves sur la possibilité d’une candidature unique de l’opposition. Il est donc un deuxième chef de gouvernement à déposer son dossier de candidature au bureau de réception et traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) après Matata Ponyo. Ce dernier a déposé le sien, le 10 septembre dernier. Il a expliqué que le dépôt de son dossier fait suite à la demande « du peuple congolais ».

A 10 jours de la clôture de cette étape, le bureau de réception et traitement des candidatures de la Commission électorale nationale indépendante a déjà enregistré moins de dix candidatures. Notons que l’élection présidentielle est prévue le 20 décembre, selon le calendrier définitif de la centrale électorale.