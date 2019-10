En tournée à l’intérieur de la République Démocratique du Congo (RDC), Moïse Katumbi était aujourd’hui au contact de ses sympathisants de la ville de Beni (province du Nord-Kivu) d’où il annonça la création de son parti politique.

C’est devant une foule nombreuse de sympathisants que l’ex-gouverneur de la province minière du Katanga fit l’annonce. « Je suis venu pour mériter votre bénédiction. Si j’étais mauvais, vous ne seriez pas venus sous la pluie pour m’accueillir. C’est une leçon pour nous politiciens. Quand on est politicien, il faut avoir une base (…). Je vais créer un parti politique pour vous fils et filles de Beni. Nous, on est déjà une famille. Notre parti sera de l’opposition pour faire pression en faveur du peuple (…) », a, selon Media Congo Press, indiqué Moïse Katumbi.

Rappelons que Moïse Katumbi a, par le passé, été l’un des plus importants partisans du Président Joseph Kabila dont il a soutenu les campagnes électorales en 2006 et 2011. Le divorce a eu lieu entre les deux alliés, le 29 septembre 2015, date à laquelle Katumbi démissionna à la fois du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD), parti au pouvoir, et de son poste de gouverneur, dénonçant par une déclaration publique les dérives autoritaires du régime, le recul de l’Etat de droit et des libertés individuelles, ainsi que la volonté du Président Kabila de briguer un troisième mandat, en violation de la Constitution.

Prétendant sérieux à la présidence de la République, face à Joseph Kabila, Moïse Katumbi a eu des démêlés avec la justice de son pays dans le cadre de l’affaire dite des « mercenaires » et de l’affaire immobilière « Stoupis ». Ces affaires qui, pour la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO), ne sont qu’une machination contre l’opposant « dans le seul but de l’empêcher de se faire élire », ont obligé Katumbi à s’exiler en Belgique, le 20 mai 2016. Il a pu revenir dans son pays trois ans plus tard, jour pour jour, après le départ de Kabila du pouvoir.

Cette tournée dans le pays signe donc le grand retour sur la scène politique congolaise du président de la plateforme « Ensemble pour le Changement » qui est sans parti politique depuis sa démission du PPRD.