RDC, Lubumbashi : l’armée mobilisée après l’évasion de lions de la ferme du général John Numbi

La ville de Lubumbashi, capitale provinciale du Haut-Katanga, est en alerte depuis l’annonce de l’évasion de plusieurs lions issus de la ferme Bejing Agri Écotourisme, une concession privée appartenant au général John Numbi.

Selon des sources officielles et locales, entre deux et quatre fauves se seraient échappés de la ferme Bejing Agri Écotourisme située à environ 50 kilomètres du centre-ville, sur l’axe Lubumbashi-Kasenga, dans le territoire de Kipushi.

Une menace animale prise très au sérieux

Face au danger potentiel pour les populations, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula Katwe, a rapidement sollicité le soutien des Forces armées de la RDC (FARDC), de la police nationale et des équipes de l’Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) afin de localiser les animaux et les capturer sans causer de victimes humaines ni abattre inutilement les fauves.

« Ces lions sont encore dans les environs de villages proches. Ils représentent un danger permanent pour les habitants », a alerté Zacky Ndala, responsable de la ferme. Se confiant au média 7sur7.cd, ce dernier a apporté des précisions sur le nombre réel de lions en fuite : « Les bêtes sont sorties de leur enclos et sont autour car la ferme Benjin n’a pas que ces lions qui sont sortis. Il y a d’autres cages où il y a des jeunes, des mâles et autres. Celles qui sont sorties sont des femelles au nombre de 4 qui sont autour des villages ». Des équipes spécialisées ont été déployées dans les zones concernées, en particulier autour des villages Kinama et Kaputula, proches de la ferme et traversés par la rivière Kiswishi.

Appel à la vigilance de la population

Le maire de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a lancé un appel officiel à la vigilance, invitant les habitants à éviter tout contact avec les lions et à signaler immédiatement toute apparition aux autorités locales ou aux services de sécurité. Dans son communiqué du 24 mai, il précise que la situation reste sous surveillance continue, mais que le danger demeure jusqu’à la capture des animaux.

Des témoignages non confirmés font état de mouvements suspects de fauves près de plusieurs habitations isolées, ce qui accentue la panique parmi les résidents du territoire de Kipushi, du secteur de Bukanda et même dans certains quartiers périphériques de Lubumbashi.

Une ferme à vocation écotouristique sous les projecteurs

La ferme Bejing – également appelée Benjin Agri Écotourisme – est une propriété privée du général John Numbi, ancien inspecteur général de la Police nationale congolaise. Située en pleine nature, elle combine des activités agro-pastorales et touristiques, et est connue pour son mini-zoo accueillant des lions, des singes, des antilopes, des reptiles et d’autres espèces.

Le site attire régulièrement des visiteurs de la région grâce à son cadre naturel et à son parc animalier. Toutefois, cette évasion vient poser de sérieuses questions de sécurité sur la gestion des animaux sauvages en captivité, en particulier dans les structures privées non entièrement soumises à une réglementation stricte.

Une enquête en cours

Pendant que la traque se poursuit pour retrouver les lions, une enquête administrative et judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances de cette évasion. Plusieurs hypothèses sont à l’étude, notamment une défaillance des dispositifs de sécurité ou une négligence dans l’entretien des enclos.

L’incident ravive également le débat sur la prolifération de parcs animaliers privés détenus par des personnalités puissantes, souvent à l’abri des contrôles environnementaux et vétérinaires réguliers. Au-delà de l’urgence immédiate, il faudra mettre en place un cadre réglementaire renforcé pour prévenir de futures situations similaires. En attendant, c’est une population entière qui vit dans la peur, tandis que l’armée, la police et les écogardes traquent les fauves évadés.