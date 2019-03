En RDC, la MONUSCO soutient le calendrier électoral publié par la CENI. La Commission électorale nationale indépendante, l’organe chargé des élections au Congo-Kinshasa, a, en effet, rendu public le 5 novembre dernier un chronogramme précis, fixant au 23 décembre 2018 la date des scrutins provinciaux, législatifs et surtout présidentiel.

Soutien total

« Le calendrier est là et nous allons travailler conformément à ce calendrier et nous assurer que la chronologie indiquée dans ce calendrier sera respectée. Par ailleurs, dans le cadre de notre mandat toujours dicté par la résolution 2348, il est stipulé que les Nations Unies, notamment la MONUSCO, apportent un soutien technique et logistique à l’organisation des élections », a déclaré Florence Marchal, la porte-parole par intérim de la MONUSCO, lors d’une conférence, mercredi 22 novembre. Et celle-ci d’ajouter : « nous sommes actuellement en discussion avec la CENI afin d’établir le partage des responsabilités pour le déploiement du matériel électoral sur le terrain, comme nous l’avons fait lors des opérations de révision du fichier électoral ».

Pour la MONUSCO, les choses sont donc très claires : le calendrier électoral de la CENI est « la » voie à suivre pour permettre à la RDC un retour à la normale sur le plan politique. « La publication de ce calendrier n’est pas un acte isolé. Celui-ci entre dans l’application globale de l’accord du 31 décembre […] seule feuille de route qui permettra au pays d’aller vers des élections libres, apaisées, transparentes et démocratiques », a insisté la porte-parole par intérim de la MONUSCO.

Il s’agit d’un soutien de poids de l’institution onusienne à l’égard de la CENI. Et un signe supplémentaire qui indique que, progressivement, l’on s’achemine bel et bien vers la tenue d’élections en RDC. Pour le plus grand soulagement de la population et d’une bonne partie de la communauté internationale.