RDC : la barre des 500 cas de coronavirus atteinte

Depuis le début de l’épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul est de 500 cas confirmés. Au total, il y a eu 31 décès et 65 personnes guéries ;

• 279 cas suspects en cours d’investigation ;

• 9 nouveaux cas confirmés à Kinshasa ;

• 6 nouvelles personnes sorties guéries ;

• 1 nouveau décès des cas confirmés ;

• 330 patients en bonne évolution ;

• 126 échantillons testés.

*7 Provinces touchées :

• Kinshasa : 485 cas ;

• Nord-Kivu : 5 cas ;

• Sud-Kivu : 4 cas ;

• Ituri : 2 cas ;

• Kwilu : 1 cas ;

• Haut-Katanga : 1 cas ;

• Kongo Central : 2 cas.

Déjà 500 cas confirmés de Covid-19 en RDC

La République démocratique du Congo a totalisé 500 cas confirmés de la pandémie au Covid-19 ce mercredi 29 avril 2020. Les 500 cas sont notamment répartis dans 7 provinces du pays, dont les plus de cas se retrouvent à Kinshasa ;

La prison militaire de Ndolo située à Kinshasa fait aussi partie des zones affectées par cette pandémie. En date du 28 avril 2020, cette prison militaire a enregistré 3 nouveaux cas confirmés. Ce qui ramène le cumul à 4 cas confirmés dans ce milieu carcéral.

Les équipes de la surveillance épidémiologique de la riposte signalent que 25 sur 180 prisonniers ont déjà été investigués et prélevés dans la cellule du 1er cas confirmé et 35 investigations autour des alertes des cas présentant au moins un signe sont en cours. Par ailleurs, les investigations continuent autour des 2 cas de Covid-19 qui ont été confirmés à Matadi dans la province du Kongo Central. Pour le premier cas, il a été signalé qu’il s’agit d’un homme de 40 ans sans notion de voyage et n’ayant pas de contact avec un voyageur dans les 14 jours précédents la date de début de symptômes étant le 16 avril 2020. 55 contacts ont été pré-listés autour de ce cas (famille, magasin et Formation sanitaire). Concernant le deuxième cas du Kongo Central, il s’agit d’un homme de 43 ans sans notion de voyage, dont la date de début des signes remonte au 20 avril 2020. Pour ce cas, l’investigation est en cours en vue de réaliser le listage et compléter les informations.

Pour rappel, les recommandations du Président de la République démocratique du Congo contre Covid-19:

Pour l’accès au territoire congolais:

1. Suspension, jusqu’à nouvel ordre, dès le 20 mars 2020, de tous les vols en provenance des pays à risque et des pays de transit. Seuls les avions et les navires cargos et autres moyens de transport frets seront autorisés à accéder au territoire national et leurs personnels soumis aux contrôles;

2. Report des voyages à destination de la République démocratique du Congo de tous les passagers résidant dans les pays à risque jusqu’à nouvel ordre;

3. Imposition à tous les passagers, à leur arrivée aux frontières nationales, de remplir une fiche de renseignements et de se soumettre, sans exception, à l’épreuve du lavage des mains et du prélèvement de la température;

4. Imposition d’une mise en quarantaine de 14 jours maximum à toute personne suspectée à l’issue du test de température, pour un examen approfondi et au besoin d’interner, dans les hôpitaux prévus à cet effet, les personnes qui seront testées positifs;

5. Dotation de tous les postes d’entrée maritime, fluviale, lacustre et terrestre du territoire national du même dispositif de surveillance pour renforcer le contrôle des passagers en provenance de l’étranger;

6. Soumission complète des personnes en partance de Kinshasa vers les différentes provinces de la RDC aux mesures de contrôle dans le but de limiter la propagation de cette pandémie sur le reste de notre pays.

Pour les rassemblements des personnes:

1. Interdiction de tous les rassemblements, réunions, célébrations, de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial;

2. Fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs officiels et privés sur l’ensemble du territoire national à partir du 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines;

3. Suspension de tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter à patir du 19 mars 2020;

4. Suspension des activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu’à nouvel ordre;

5. Interdiction, jusqu’à nouvel ordre, de l’ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants

6. Interdiction de l’organisation des deuils dans les salles et les domiciles. Les dépouilles mortelles seront conduites directement de la morgue jusqu’au lieu d’inhumation et en nombre restreint d’accompagnateurs;

7. Prix en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l’ensemble du territoire