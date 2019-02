Maman Sambo Sidikou, envoyé des Nations Unies pour la République démocratique du Congo (RDC) a exprimé son inquiétude concernant les arrestations et les détentions arbitraires à travers le pays, suite à l’appel de la société civile pour la tenue d’élections avant la fin de l’année et à leurs protestations pacifiques contre les retards dans la publication du calendrier électoral.

« Je suis préoccupé par les restrictions imposées à l’assemblée pacifique et les arrestations de ceux qui cherchent à exprimer leurs opinions politiques, ainsi que par le ciblage des journalistes et la confiscation de leur matériel« , a déclaré Maman Sidikou, représentant spéciale du Secrétaire général pour le pays et responsable de la mission de stabilisation de l’ONU dans le pays, connu sous le nom de MONUSCO.

Le 31 juillet, l’ONU a documenté plus de 120 arrestations ou détentions à Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Beni, Butembo, Bukavu et Mbandaka.

À l'instar de nombreux autres Congolais, Timothée Mbuya a été arrêté ce jour et transféré à la prison de la Kasapa à L'shi #DeboutCongolais pic.twitter.com/rlWFbEIYma — Adrien Seyes (@adrienseyes) 31 juillet 2017

Parmi les personnes détenues, il y avait huit représentants des médias, dont un journaliste de la radio Okapi et deux membres de la presse internationale, qui ont été libérés suite à l’intervention de la Mission des Nations Unies.

Maman Sambo Sidikou a appelé les autorités nationales et locales à défendre pleinement les droits et les libertés fondamentaux consacrés dans la Constitution du pays, ainsi que pour tous les acteurs politiques à s’abstenir de toute déclaration ou action qui pourrait accentuer les tensions et polariser davantage le paysage politique .

Dans une correspondance adressée au Chef du Gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC), et réceptionnée par son cabinet le 25 janvier 2017, l’Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA) a sollicité l’implication personnelle du Premier Ministre pour la réouverture immédiate et inconditionnelle de tous les médias fermés sur l’ensemble du territoire national conformément à l’Accord politique du 31 décembre 2016. Retrouvez la lettre ici.