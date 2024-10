RDC : l’état de siège prorogé pour la 83e fois malgré les récriminations des députés

Ce lundi, l’Assemblée nationale congolaise s’est penchée sur un projet de loi portant prorogation de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu. Malgré l’opposition farouche des élus de la partie orientale du pays, le projet a été voté, et l’état de siège, de nouveau, prorogé.

Ce lundi, les débats étaient houleux à l’Assemblée nationale de la RDC à la suite de la présentation du projet de loi portant prorogation de l’état de siège dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu par le ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila. Le débat de l’inefficience de cette mesure d’exception mise en œuvre depuis mai 2021 a été abondamment mené par les députés nationaux. Beaucoup ont exprimé leur opposition à la prolongation, pour la 83e fois, de l’état de siège qui n’a pas pu empêcher les exactions des groupes armés à l’Est du pays, et surtout la résurgence et la montée en puissance du M23, à partir de 2021. Les porte-voix de cette position sont les élus du Nord-Kivu, de l’Ituri et du Sud-Kivu, des provinces directement concernées par les implications de l’état de siège.

Lui-même élu du Sud-Kivu, le président de l’Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a bien compris les récriminations de ses collègues contre la mesure. Toutefois, il les a exhortés à voter pour la prorogation en laissant une ouverture : évaluer la mise en œuvre globale de la mesure en vue de formuler des recommandations à adresser au chef de l’État.

Vers la mise en place d’une commission d’enquête

Pour Vital Kamerhe, l’évaluation passera par la mise en place d’une commission d’enquête. Le député de la majorité, Crispin Mbindule, propose que la commission enquête sur les fonds destinés au fonctionnement de l’état de siège. Pour l’élu de Butembo, les fonds sont détournés et n’arrivent pas à destination. « Il faut faire l’évaluation de cet état de siège. Il y a des millions USD qui sortent de Kinshasa comme frais de fonctionnement de cet état de siège, mais ces millions sont consommés ici à Kinshasa », soutient-il.

Avant d’illustrer son propos avec des chiffres : « Je prends le cas des 33 millions USD qu’on avait affectés en 2021. Lorsque nous avions fait l’enquête avec l’ancienne Commission défense et sécurité, nous avions remarqué que sur les 33 millions, il n’y avait que 4 millions qu’on avait transférés au Nord-Kivu et le reste avait disparu entre Kinshasa et Goma ». C’est pourquoi le député persiste et signe : « Il y a nécessité de faire une commission d’enquête sur les fonds destinés à l’état de siège et quand nous allons commencer cette enquête, vous allez voir, même ceux qui sont là comme autorités de l’état de siège vont commencer à demander qu’on le relève ».

En attendant, les groupes armés continuent de sévir à l’est de la RDC ; le M23 continue de contrôler de larges pans du territoire national. En dépit de l’état de siège.