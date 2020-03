RDC : l’ambassadeur des Etats-Unis étale ses talents de danseur (vidéo)

Une vidéo montrant un homme esquissant des pas de danse bien cadencés au rythme d’une chanson interprétée par un homme en uniforme fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques heures. Le danseur, Michael dit Mike Hammer, ambassadeur des Etats-Unis en RDC, n’était pas connu sous ce jour.

Costume sombre, cravate jaune orangée, lunettes de soleil, Michael Hammer, ambassadeur des Etats-Unis en RDC, était aussi à l’aise qu’un crocodile dans son marigot pour exécuter, avec maestria, une danse devant un parterre d’hommes en uniforme certainement émoustillés par les mouvements bien rythmés de cet Américain de souche. L’interprète était aussi un homme en uniforme.

En effet, ce lundi 9 mars 2020, le diplomate américain procédait, dans le cadre du #PP4PP, à la remise à Muya, une commune de la ville de Mbuji-Mbayi, de cinq nouveaux commissariats dont la construction a été financée par le gouvernement de son pays. Dans ces commissariats, 275 nouveaux agents de police formés et équipés grâce à un financement du US Department of State INL (@StateINL), seront déployés pour assurer la sécurité de plus de 600 000 personnes.

Ayant débuté sa carrière de diplomate en 1998, Michael Hammer a déjà représenté son pays dans plusieurs Etats dans le monde avant d’être affecté, depuis le 6 septembre 2018, en République démocratique du Congo. En moins de deux ans donc, le diplomate a internalisé la culture locale dont il semble assez bien imprégné. Au point où un internaute n’a pas hésité à tweeter après le post de Michael Tshibangu, un conseiller de Moïse Katumbi, qui a publié la vidéo du diplomate danseur : « Ce gars finira par prendre sa retraite au Congo, avec une Congolaise bien sûre ».

L'ambassadeur des États-Unis en RDC est un bon danseur…. Bientôt avec featuring avec……… pic.twitter.com/xp6HYBMEo8 — Michael Tshibangu (@MichaelTshi) March 9, 2020

Le diplomate dégustant un plat local (aloko, igname et saka-saka entre autres)