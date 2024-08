RDC : Jacquemain Shabani dévoile une loi de programmation pour 2025-2029

En RDC, une loi de programmation pour 2025-2029 est en préparation pour transformer la police nationale, annoncée par Jacquemain Shabani, visant une modernisation cruciale du secteur de la sécurité.

La République Démocratique du Congo (RDC) se prépare à une réforme significative de sa police nationale avec la préparation d’une nouvelle loi de programmation pour la période 2025-2029. Le vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur, Jacquemain Shabani, a ouvert les travaux d’un atelier crucial pour actualiser cette loi, en réponse à un besoin pressant de modernisation et de structuration des forces de l’ordre. Cette initiative marque un tournant majeur dans la réforme du secteur de la sécurité, et ses implications pourraient redéfinir le paysage sécuritaire du pays.

Contexte et objectifs de la réforme

Jacquemain Shabani a lancé les discussions pour la loi de programmation 2025-2029 le 27 août 2024, lors d’un atelier d’actualisation qui s’est déroulé pendant deux jours. Ce projet de loi s’inscrit dans la continuité des réformes entreprises depuis 2005, mais vise à adapter les objectifs et les stratégies en fonction des défis actuels. Le ministre a souligné que la réforme a souffert d’un financement insuffisant, ce qui a entravé sa mise en œuvre complète jusqu’à présent.

Le principal objectif de cette loi est de renforcer la police nationale congolaise (PNC) en répondant aux besoins urgents en matière de personnel et de matériel. La RDC, avec une population de près de 80 millions d’habitants, a un déficit important de policiers, comparé à la norme théorique d’un policier pour 360 habitants. Le projet de loi prévoit le recrutement de 15 000 policiers par an pour combler cette lacune.

Financement et ressources, les défis de la réforme

L’un des principaux obstacles identifiés est le manque de financement adéquat pour la réforme de la PNC. Selon le Plan d’action quinquennal 2020-2024, le budget alloué à la police a été insuffisant, ce qui a freiné la mise en œuvre de nombreux projets. Le VPM Shabani a insisté sur la nécessité d’une meilleure allocation des ressources pour garantir le succès de la réforme.

En outre, le projet de loi doit également adresser des défis logistiques, tels que la répartition inégale des policiers à travers le territoire. Tandis que Kinshasa bénéficie d’une concentration élevée de policiers, d’autres provinces comme la Tshuapa manquent cruellement de personnel. La réforme inclura des mesures pour améliorer cette répartition et renforcer les capacités opérationnelles des forces de l’ordre dans les zones sous-dotées.

Un changement de paradigme pour la sécurité

La loi de programmation pour la période 2025-2029 est conçue pour être un document de référence stratégique qui guidera la transformation de la PNC. Les objectifs spécifiques de l’atelier d’actualisation incluent l’analyse du projet de loi amendé, l’intégration des nouvelles priorités du gouvernement et l’identification des obstacles à surmonter. Le commissaire général de la PNC, Alonga Boni, a salué cette initiative tout en mettant en lumière les obstacles majeurs, notamment le manque de ressources financières et matérielles.

Le projet de loi vise également à moderniser les outils de surveillance et à acquérir de nouveaux équipements pour améliorer l’efficacité opérationnelle de la police. Ces améliorations sont cruciales pour répondre aux défis de sécurité actuels et futurs en RDC.