RDC : intégration des cours sur l’environnement dans le programme d’enseignement primaire

La République Démocratique du Congo projette intégrer l’approche environnementale dans son programme d’enseignement. Une action consistant à inculquer aux enfants les notions environnementales ainsi que les gestes à mener au quotidien pour assainir et rendre propre leur milieu de vie.

Les cours sur l’éducation environnementale seront intégrés dans le programme d’enseignement au Primaire, Secondaire et Technique dès l’année prochaine. Cette décision a été prise, ce 13 juillet, après un tête-à-tête entre le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo, et son collègue de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique Willy Bakonga. L’intégration de ces cours sur l’environnement vise à impliquer les enfants dans la lutte pour la protection de l’Environnement, ceci par la transmission des messages de protection et du respect du patrimoine naturel.

« L’environnement est un secteur très important et il est multi sectoriel. Il concerne tout le monde. Il faut que les enfants grandissent avec une certaine culture pour protéger l’environnement, le sol, les eaux, les airs, les forêts, etc. Il faut que l’enfant grandisse dans un environnement sain pour son développement physique et psychologique », a indiqué le ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, Willy Bakonga, cité par Environews.

Pour Claude Nyamugabo, ministre de l’Environnement et du Développement durable, dans une perspective de pérennisation des acquis dans la lutte pour la protection de l’environnement en RDC, l’intégration de ce programme est une manière de montrer aux enfants la complexité des questions environnementales ainsi que leur rôle dans cette lutte commune. « Nous avons besoin d’une jeunesse bien éduquée. C’est à partir de l’école primaire que nous devons apprendre à nos enfants l’importance de l’environnement, le rôle que joue notre pays dans le cadre de la protection de la planète ».

Pour rappel, c’est depuis le 20 décembre 2002, après le Sommet mondial sur le développement durable en Afrique du Sud, que l’Assemblée des Nations Unies a proclamé « la Décennies des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement durable », une campagne visant à intégrer les valeurs et les principes du développement durable dans le secteur éducatif dans tous les Etats membres. Depuis lors, des Etats intègrent l’approche environnementale dans leurs systèmes éducatifs.