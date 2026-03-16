RDC : Félix Tshisekedi lance une juridiction d’élite pour traquer les prédateurs financiers

Maceo Ouitona

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Félix Tshisekedi, Président en exercice de la République Démocratique du Congo
Félix Tshisekedi, Président en exercice de la République Démocratique du Congo

Face à des décennies de prédation financière et d’impunité, la RDC enclenche une réforme judiciaire majeure. En créant le Tribunal pénal économique et financier, Félix Tshisekedi dote l’État d’une arme institutionnelle inédite pour cibler les crimes économiques les plus sophistiqués et restaurer la confiance dans la gestion publique.

Le sommet de l’État congolais passe à l’offensive contre le fléau qui asphyxie l’économie nationale depuis des décennies. Par une ordonnance-loi signée le 14 mars 2026, le président Félix Tshisekedi a acté la création du Tribunal pénal économique et financier (TPEF). Cette nouvelle instance judiciaire spécialisée apporte un changement dans la stratégie de Kinshasa pour assainir les finances publiques et répondre aux critiques internationales sur la gestion des ressources du pays.

Une réponse chirurgicale à l’inefficacité judiciaire

Jusqu’à présent, la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo se heurtait à un mur technique. Malgré les rapports alarmants des services de contrôle et de renseignement, de nombreux dossiers s’enlisaient dans les méandres des tribunaux ordinaires. Le constat des autorités est sans appel : la magistrature classique manquait d’expertise pour démêler les montages financiers complexes.

Le TPEF vient combler ce vide en dotant le pays d’un outil spécifique, capable de traiter exclusivement les crimes en col blanc, des détournements de deniers publics au blanchiment de capitaux.

Une structure blindée pour une efficacité maximale

Le nouveau dispositif ne se contente pas d’une simple appellation. Le Tribunal pénal économique et financier bénéficiera d’une autonomie fonctionnelle totale et d’un budget propre, directement inscrit au budget national pour garantir son indépendance. Basé à Kinshasa, il pourra essaimer dans les provinces pour couvrir l’immensité du territoire.

La structure est pensée pour la rapidité et la spécialisation, avec une chambre de première instance et une chambre d’appel. Un Parquet général dédié sera rattaché à l’institution pour assurer des poursuites systématiques et expertes.

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Cinq sections pour couvrir les secteurs névralgiques

L’innovation majeure réside dans la division de la première instance en cinq sections thématiques. Chaque branche stratégique de l’économie congolaise sera passée au crible par des magistrats spécialisés. Une section sera dédiée aux infractions minières, véritable poumon économique du pays souvent gangréné par l’opacité.

Les quatre autres se partageront les secteurs bancaires, les fraudes liées aux recettes publiques, les marchés publics et les télécommunications. Cette segmentation vise à traquer la fraude fiscale et douanière ainsi que la contrefaçon monétaire avec une précision inédite.

Le défi des hommes et de l’intégrité

Si le cadre légal est désormais fixé, le succès de cette réforme repose sur le facteur humain. Le tribunal devra compter au moins quarante juges, dont vingt magistrats de carrière et vingt juges assesseurs. L’enjeu est de dénicher des profils dotés d’une probité morale irréprochable dans un pays classé 163e sur 180 par Transparency International.

Le Conseil supérieur de la magistrature se montre toutefois confiant, affirmant que les compétences existent en interne et n’attendaient qu’un cadre adapté pour s’exprimer. Le compte à rebours est lancé : le TPEF doit être opérationnel d’ici trois mois.

Maceo Ouitona
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Maceo Ouitona est journaliste et chargé de communication, passionné des enjeux politiques, économiques et culturels en Afrique. Il propose sur Afrik des analyses pointues et des articles approfondis mêlant rigueur journalistique et expertise digitale
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