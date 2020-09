RDC : des miliciens CODECO dans la ville de Bunia, pour quoi faire ?

Dans la nuit du jeudi, à ce vendredi matin, des miliciens du groupe armé CODECO ont investi certains quartiers de la ville de Bunia, en Ituri. Mais pour quoi faire ?

Des dizaines de miliciens du groupe armé CODECO sont actuellement présents à Bunia, chef-lieu de la province de l’Ituri, qu’ils ont investie dans la nuit du jeudi à ce vendredi 4 septembre 2020. Leur présence est d’ailleurs confirmée par le maire de Bunia, Ferdinand Fimbo Lebilye, en personne : « La ville connaît la présence des éléments de CODECO depuis ce matin, on peut les estimer à une centaine. Il y a un groupe qui était vers Ezekere qui n’est pas loin de Bunia, suite au processus de paix amorcé par la délégation du chef de l’État. Et nous étions déjà informés de leur entrée dans la ville depuis la nuit et toutes les dispositions ont été prises, raison pour laquelle la police est arrivée sur les lieux pour constater le mouvement en vue de barrer la route à ces miliciens », a déclaré l’autorité municipale.

A en croire les sources locales, ces hommes munis d’armes blanches et à feu, avec des bandeaux blancs à la tête n’ont, pour l’instant, commis aucun acte d’agression vis-à-vis de la population ou des forces de l’ordre déployées sur les lieux. Leur objectif est vraisemblablement la libération de leurs camarades détenus à la prison centrale de Bunia.

Confirmant les propos du maire de Bunia, le porte-parole de l’armée en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo qui s’est confié à Actualite.cd, rassure : « la situation est maîtrisée, le commandant secteur et toute son équipe sont sur place à la prison centrale ».

Affaire à suivre.