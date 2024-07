RDC : 9 morts au stade des Martyrs – les autorités suspendent tous les concerts

Après une tragédie lors d’un concert à Kinshasa, causant neuf morts, les autorités de RDC suspendent tous les concerts aux stades majeurs.

La République Démocratique du Congo (RDC) est en deuil après la tragédie survenue lors du concert de l’artiste gospel Mike Kalambayi le samedi 27 juillet. Le stade des Martyrs, à Kinshasa, a été le théâtre d’une bousculade mortelle, causant la mort de neuf personnes et en blessant plusieurs autres.

Enquête et mesures immédiates des autorités

Face à ce drame, les autorités congolaises ont réagi rapidement. Le vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur et de la Sécurité a présidé une réunion de crise, rassemblant les responsables des services de sécurité et plusieurs ministres. Une enquête a été lancée pour élucider les circonstances de la tragédie, notamment les responsabilités des organisateurs du concert et des forces de l’ordre.

En réponse aux événements tragiques, les autorités ont décidé d’interdire temporairement toutes les activités culturelles dans les deux plus grands stades de Kinshasa, y compris le stade des Martyrs. Cette décision impacte directement les prochains concerts prévus, notamment celui de la star congolaise Fally Ipupa, initialement programmé dans ce même stade.

Les forces de l’ordre pointées du doigt

Des critiques sévères ont été émises à l’encontre des forces de l’ordre, accusées de mauvaise gestion de la foule. Des témoignages indiquent que le nombre d’agents déployés était insuffisant, ce qui aurait contribué à la bousculade. Les autorités ont promis de faire la lumière sur ces accusations et de poursuivre en justice les responsables éventuels.

Cette tragédie rappelle tristement les incidents survenus lors du concert de Fally Ipupa en octobre 2022, où onze personnes, dont deux policiers, avaient trouvé la mort dans des circonstances similaires. À ce jour, aucune poursuite judiciaire n’avait été engagée, ce qui avait suscité l’indignation de la société civile et des familles des victimes.

Des mesures pour prévenir de nouveaux drames

Afin d’éviter la répétition de tels drames, les autorités ont annoncé des mesures strictes pour la gestion des événements de masse. Le Stade des Martyrs restera fermé à toute activité non sportive jusqu’à nouvel ordre, et des procédures de sécurité plus rigoureuses seront mises en place pour tous les événements futurs.

Les autorités congolaises ont exprimé leurs condoléances aux familles des victimes et se sont engagées à apporter leur soutien aux blessés. La société civile, ainsi que les médias, ont également exprimé leur consternation et ont appelé à une meilleure organisation des événements publics pour garantir la sécurité des participants.