RDC : 13 personnes, dont 10 enfants, tuées par un militaire en Ituri

Un militaire de l’unité de la force navale de la République Démocratique du Congo a tué 13 personnes, dont 10 enfants, à Tchomia, village situé dans la province de l’Ituri, dans l’Est du pays. Cette incident s’est produit dans la nuit du samedi 22 juillet.

C’est un évènement qui suscite une vive émotion au pays. Un militaire en colère, suite à un conflit familial, a tiré, à bout portant, sur 13 civils dont 10 enfants. Selon les sources sur place, tout est parti d’un malentendu entre l’auteur de la fusillade et sa belle-famille. Parmi les victimes figurent son épouse, sa belle-mère. « Il est en colère après que la famille de son épouse ait enterré son fils en son absence. C’est vers 23 heures qu’il a commencé à tirer », a témoigné un membre de la société civile de Bunia, chef-lieu de la province d’Ituri.

Ce drame a suscité une vive panique dans ce village enclavé. Après cet incident, toutes les activités étaient paralysées à Tchomia. Le deuil est presque général », ajoute la même source. Après son forfait, le militaire a pris la fuite. Les forces armées, qui ont condamné cet acte « odieux », ont lancé un avis de recherche contre lui. La province de l’Ituri où s’est déroulé cet incident est en proie aux violences perpétrées par les rebelles locaux de La Coopérative pour le développement du Congo (CODECO) et les ougandais Allied Democratic Force d’ADF-Nalu.

Ce drame n’est pas une première en République Démocratique du Congo. En 2022, deux militaires ivres ont tué au moins 15 personnes, en deux jours. Sept en Ituri et huit dans la province du Sud-kivu, dans le Sud-Est du pays. Ce nouvel incident relance le débat sur la discipline et le soutien psychologique des éléments des forces armées. Pour rappel, depuis plus de 20 ans, l’Est de la RDC fait face à l’insécurité entretenue par l’activisme des groupes armés.

A lire : RDC, M23 : « La traîtrise et l’affairisme de certains officiers supérieurs conduisent au manque de matériels militaires »