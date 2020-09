Qui est «Grand M», le «petit lutin» malien ?

Des centaines de vidéos et stickers sont échangés quotidiennement sur les réseaux sociaux. Certains font partie des modes, ils nous font rire pendant quelques jours et tombent dans l’oubli. Mais, il y a un petit personnage d’origine malienne, qui a conquis le cœur de nombreux internautes, ces derniers temps. Il s’agit de Mohamed Nantoumé alias «Grand M», un jeune artiste-comédien, âgé de 20 ans.

Après «Grand P» en Guinée, voilà «Grand M» au Mali. Mohamed Nantoumé, a été surnommé pour une blague qui fait une référence ironique à sa «grande» taille et «M» pour Messi, le joueur argentin de Barcelone, qui, en plus d’être admiré par Mohamed, lui était comparé, car quand il jouait au football, il était le plus jeune joueur de son équipe.

«Grand M» a souffert d’intimidation pendant de nombreuses années de sa vie, mais actuellement, il a été capable de contourner les moqueries et utilise sa condition physique particulière, pour faire de la comédie. Ce qui l’a d’ailleurs rendu célèbre dans le monde entier. « Je n’ai jamais répondu aux agressions, Dieu merci, aujourd’hui, je suis heureux ! », a-t-il confié.

En plus d’être un comédien, «Grand M», est un rappeur aussi et est un admirateur de «J Balvin», qu’il a tagué dans la plupart des vidéos qu’il a postées sur les réseaux sociaux. Le chanteur n’hésite pas à se vanter soulignant bien connaître également son travail et se glorifie de faire partie des deux millions de followers que Mohamed a sur son compte Instagram.

Avec plus d’un million d’abonnés sur Instagram, «Grand M» a fait rire plus d’un avec ses enregistrements et son «tour des yeux», qui est le mouvement le plus populaire. Même le chanteur «J Balvin» ne s’est pas empêché de faire un TikTok avec l’un de ses sons, qui a été republié par l’artiste-comédien malien.

Sa renommée a réussi à franchir les frontières de son pays et lui a donné de nouvelles opportunités. L’année dernière, il a lancé la chanson intitulée «Messi» en l’honneur du footballeur argentin du FC Barcelone. Il a également partagé la scène avec des artistes africains.

Le jeune «Grand M» est issu d’une ethnie de la région centrale de son pays, le Mali, appelée les Dogon. Dans une interview pour la société française Tchété Music, il a déclaré que son nom de scène était inspiré de «Messi», puisque lorsqu’il jouait au football avec ses amis, ils étaient tous plus grands.