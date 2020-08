Qui est Charles Essi, la nouvelle égérie de FIMO228 ?

Le Festival International de la Mode au Togo (FIMO228) vient d’ôter le voile qui planait jusque-là sur le visage de l’égérie de la 8ème édition de cet événement qui doit se tenir ,du 17 au 21 février 2021, à Lomé. Charles Essi ! C’est le nom du jeune élu qui va succéder à Judith Lagazelle. Aussi, allons-nous répondre dans ce billet à la question que tout le monde se pose depuis hier : qui est cet homme ?

Charles Essi, un grand passionné de mode

Charles Essi est un jeune Togolais qui a vu le jour, à Lomé, le 17 juillet 1994. Attiré depuis sa tendre enfance par les activités qui touchent de près ou de loin à la culture africaine, il ne tarda pas à développer un goût pour la mode. Aussi, dès son adolescence, va-t-il se fixer pour objectif de devenir mannequin professionnel.

Sachant que pour aller loin, il faut ménager sa monture, le jeune garçon, décidé à réaliser son rêve, va mettre toutes les chances de son côté en allant se faire former au métier de mannequin. Et qui, mieux que les deux plus grandes agences de mannequinat de son pays, pouvait lui apprendre les rouages de ce métier ?

C’est ainsi qu’il fera par la suite ses premiers pas dans le landerneau de la mode africaine sous l’égide de la célèbre maison de mode Challenge Models Agency.

Un mannequin talentueux à qui la chance sourit

Avec beaucoup de détermination et de discipline, on peut devenir un bon mannequin. Mais pour se distinguer de ses homologues, le talent seul ne suffit pas, il faut aussi de la chance. Et ces deux qualités, nous pouvons dire qu’elles n’ont cessé, jusque-là, de jouer en la faveur de Charles.

L’expérience de son premier podium, il l’a faite au-delà des frontières de son pays, plus précisément au Bénin. C’était à l’occasion du lancement de l’évènement Riche ou Rien. Plus le temps passe, plus il acquiert de l’expérience et plus il se rend compte, comme beaucoup d’autres avant lui, que se frayer un chemin dans l’univers singulier de la mode au Togo est tout sauf facile. Mais il ne baisse pas les bras pour autant.

C’est ainsi que la chance finit par lui sourire de nouveau en lui donnant l’occasion de participer, en tant qu’égérie, à l’un des plus grands évènements de la mode togolaise et de l’Afrique de l’Ouest : le FIMO228 (Festival International de la Mode au Togo).

L’égérie de l’édition 8 du FIMO228

Désigné, il y a seulement quelques heures, par le FIMO228 pour être la nouvelle égérie de l’édition prochaine du festival, Charles Essi vient de faire un nouveau pas dans sa carrière. Ce nouveau contrat décroché du haut de ses 1,85 m, va lui être plus que profitable. En effet, celui-ci va amener encore plus de marques à lui faire confiance.

Pour rappel, Charles Essi a déjà eu à collaborer avec de très célèbres marques dont Duchesse De Château Fort, Edem Shoes et Mable Agbodan. Et vu comme il est parti, il ne fait aucun doute que l’artiste est une valeur sûre de la mode africaine.