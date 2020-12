Qui est Bridget Bema, l’écolière de 9 ans devenue virale ? (vidéo)

Une jeune fille nommée Bridget Bema est devenue virale sur les réseaux sociaux grâce à une vidéo d’elle montrant son côté comique d’une manière différente. Âgée de 9 ans, elle a été comparée à la jeune comédienne nigériane Emanuella Samuel, à la suite de son rôle dans le sketch. La vidéo fait rigoler de nombreuses personnes sur internet.

Qui est la star virale de la vidéo, Bridget Bema ? Eh bien, vous serez heureux de savoir que cette fille kényane de 9 ans ne joue qu’un personnage. La fille est la sœur cadette du célèbre comédien et de la star de « The Trend YY The Comedian ». Les spectateurs proches remarqueront que « YY » joue le rôle de l’enseignant de garde, dans la vidéo virale.

La scène se déroulait dans une école primaire où les élèves se rassemblaient en dehors de leurs classes et étaient appelés à l’avant, les uns après les autres, pour différentes questions d’indiscipline. Ce qui a frappé beaucoup, c’est que Bridget Bema était dans tous les cas d’indiscipline. Et les élèves appelés en avant, s’agenouillaient dans des rangées différentes, en fonction de la gravité de leurs erreurs. Il se trouve que Bridget Bema montait tout le temps les échelons, passant au rang suivant.

Alors que l’enseignant appelait les coupables, parmi ceux qui n’avaient pas réussi à balayer, qui parlaient leur langue maternelle à l’école, qui étaient arrivés en retard, qui faisaient du bruit et même des intimidateurs, Bridget Bema a coché toutes les cases. Elle a dû passer de ce groupe de coupables au suivant, augmentant sa punition et le professeur a remarqué à quel point elle était notoire.

De nombreuses personnes, dont le patron de Mavin, ont réagi à la vidéo. Selon Don Jazzy, le nom de Bridget est probablement aussi dans le Livre de la Vie. Selon toute vraisemblance, la petite Bridget Bema est en train de devenir une force avec laquelle il faut compter dans l’industrie de la comédie africaine et pourquoi pas mondiale.

La vidéo a été visionnée plus de 60 000 fois sur Instagram, 80 679 fois sur YouTube et d’innombrables fois sur des histoires WhatsApp. Les exploits de Bridget Bema ont même été présentés dans la version Pidgin des nouvelles de la BBC au Nigeria. Et jeudi, le nom de Bridget Bema est apparu en premier sur Twitter au Kenya, au Nigeria et au Ghana.