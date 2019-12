Questions/réponses : un teint uni

Question de Jennifer

J’aimerais avoir un teint unifié. J’ai le visage un peu noir par rapport à mon corps.

Réponse de Charlayn

Bonjour… Permettez moi à mon tour de vous poser une question, car nous devons nous entendre sur les mots. Vous me parlez de votre préoccupation à avoir un teint unifié : avez-vous des taches sur le visage ? Des cicatrices résiduelles de boutons ? Des différences normales de coloration sur le visage (autour des yeux, sur le front, autour de la bouche) ? Si c’est vraiment votre cas, en raison des causes qui auront induit ces dyschromies (anomalies de la pigmentation), un certain nombre d’options s’offrent à vous. Options que nous allons aborder pour nombre d’entre elles au fil des dossiers dans les colonnes de Beautés d’Afrik, tant en matière de maquillage que de soin… Alors nous vous demandons encore un peu de patience !

Si maintenant il s’agit comme je crois le comprendre que vous avez la peau du visage plus foncée que celle du corps, c’est tout à fait normal. Votre corps, du fait des vêtements, est moins exposé aux rayons UV (Ultra violets) qui sont responsables du bronzage (eh oui !) de la pigmentation de la peau. Notre pigment, et tout particulièrement la mélanine brun noir : eumélanine, est très sensible au rayonnement lumineux. Et ce dans le but de nous protéger des effets néfastes du soleil qui provoquent le vieillissement précoce de la peau (rides, relâchement cutané…)

Comme vous le voyez, nous avons de ce côté beaucoup plus de chance que les femmes blanches de type caucasien (nous, femmes africaines, sommes de type négroïde). Nous sommes naturellement parfaitement protégées contre ce type de vieillissement et nous le sommes d’autant plus que nous sommes foncées de peau. D’ailleurs, nos populations sont très peu portées à développer des cancers de la peau. C’est notre chance et notre point fort. En vous disant cela, j’ai une fois encore envie de souligner cette aberration qui vient des techniques sauvages de blanchiment de la peau, surtout en Afrique, qui ont pour résultat de décupler le risque de cancers cutanés puisqu’il y a dissolution anarchique et brutale du pigment protecteur. J’espère que jamais vous ne vous laisserez tenter par ce genre de méthodes.

Que votre visage et vraisemblablement vos mains et vos bras soient plus foncés que le reste de votre corps n’a rien de catastrophique, surtout si vous avez la chance de vivre en région tropicale. Toutefois pour apporter plus de luminosité à votre teint je vous conseille les gommages doux quotidiens (exfoliations) vous devez aussi hydrater votre peau pour qu’elle soit vivante et saine d’aspect…