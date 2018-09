Questions/réponses : Lutter contre les boutons

Question de Ganlend :

J’ai 30 ans et malgré des soins bimensuels du visage chez une esthéticienne de GERNETIC CENTER au Cameroun qui utilise des produits THALGO, j’ai toujours des boutons au visage. Que faire ? Ma peau est lisse 3 jours après les soins et ça reprend… Je suis couleur café. Par ailleurs que me conseillez-vous pour le maquillage ?

Réponse de Charlayn :

Votre question a elle seule résume l’objectif majeur de notre chronique. Je ne remets pas en cause les compétences de votre esthéticienne et la marque Thalgo est une excellente marque que je connais bien et que je recommande. Le problème ne se situe peut être pas là. J’aimerai savoir comment vous entretenez vos cheveux, quels sont les produits que vous utilisez pour le coiffage. Beaucoup « d’acné » chez nous femmes à la peau fortement colorée sont souvent induites par l’utilisation de produits trop gras et souvent il peut y avoir une relation entre les produits utilisés pour les cheveux et les inconvénients esthétiques sur le visage ! D’autres fois, les problèmes de boutons peuvent avoir une origine hormonale ou alimentaire, avez-vous consulté votre médecin ? Mais d’une façon générale, les questions qui tournent autour de la présence de boutons sur le visage et nulle part ailleurs ramènent toujours à la question du nettoyage quotidien matin et soir de la peau, comment et avec quoi ? Comme je pressens que vous allez être une de nos fidèles lectrices, je vous invite à nous suivre tout au long de ces prochaines semaines, vous en apprendrez beaucoup sur la texture et les particularités de nos peaux, nous découvrirez les bonnes habitudes à prendre et surtout vous comprendrez pourquoi certains gestes ne nous sont pas aussi profitables que pour d’autres, et ce dans le domaine du soin comme dans celui du maquillage ! Je vous dis donc à très bientôt…