Questions/réponses : Des mains de vieille

Question de Yemik :

Bonjour et d’avance merci de répondre à mes questions. J’ai horreur du maquillage mais j’aime voir ma peau fraîche et nette, surtout mon visage. Je préfère les produits naturels. J’aimerais alors savoir comment faire pour éviter les petits boutons sur le visage, disons comment faire pour avoir une belle apparence. Secundo, j’ai les mains très sèches et parfois lorsque je regarde mes mains c’est comme si j’avais 50 ans. Comment faire pour y remédier ? Merci.

Réponse de Charlayn :

Je vous remercie pour votre confiance… tout d’abord, je souhaite vous poser une question : « Pourquoi dites vous que vous avez horreur du maquillage ? » Est-ce parce que vous ne savez pas vous maquiller ou parce que vous ne savez pas quels produits utiliser ni comment les utiliser ou encore est-ce parce qu’on ne vous a jamais conseillé en respectant votre souhait de rester naturelle ? Si vous vous reconnaissez dans l’un de ces trois cas, je vous invite vivement à nous lire régulièrement car au fil des semaines nous aborderons sous des angles très différents les questions relatives à l’entretien et à la mise en beauté. Je vous garantie que vous trouverez immanquablement des astuces qui vous permettront de vous mettre en valeur en respectant votre authenticité. Pour ce qui est de la netteté du teint et du nettoyage de la peau au quotidien pour en améliorer l’apparence et éviter l’apparition de boutons, je vais là aussi vous renvoyer à notre tout prochain article qui traitera justement de cette question essentielle.

En dernier lieu, je vous conseille d’utiliser une crème hydratante non grasse pour les mains. Ce ne sont pas les corps gras qui assurent l’hydratation, eux, ils lubrifient et apportent la souplesse à la peau. Lors des travaux ménagers, il est indispensable que vous portiez des gants. Il vous faudra vous habituer à les porter pour faire la vaisselle et la lessive. N’utilisez jamais de l’eau trop chaude, même quant vous portez des gants. Chaque fois que vos mains seront en contact avec l’eau et à chaque fois que vous enlevez vos gants, pensez à appliquer votre crème hydratante pour les mains. Je sais que vous devez trouver étrange de devoir hydrater vos mains après avoir ôté les gants. Il faut savoir qu’à l’intérieur de cette matière caoutchouteuse, d’autant plus quand l’eau est chaude à l’extérieur, la peau se déshydrate.

Pour ne pas oublier de mettre votre crème, je vous recommande d’en acheter plusieurs tubes : un que vous mettrez près du liquide vaisselle ; un autre dans la salle de bain (à utiliser après chaque passage de vos mains sous l’eau) ; un dans votre sac à main ; un dans la boîte à gants de la voiture…un autre dans le tiroir de votre bureau…et enfin un sur la table de nuit… au cas où vous auriez raté toutes les occasions d’hydrater la peau de vos mains qui se sont présentées à vous durant la journée. Ainsi, vous pourrez étaler une noisette de crème hydratante non grasse à chaque fois que vous y penserez. Les substances régénératrices et hydratantes les mieux appropriées sont : le karité, la glycérine, la vitamine E, le jojoba qui contient beaucoup de la vitamine F, la carotte, le collagène et toutes les protéines… Gardez bien en mémoire que plus que la quantité, c’est la régularité et la persévérance qui donnent les meilleurs résultats en matière de beauté…