« Queen », le nouveau single de Sista Clarisse

En prélude de la sortie officielle de son nouvel album « Call me Mampila », prévue pour le mois d’octobre prochain, l’artiste musicienne Sista Clarisse a présenté son nouveau single intitulé « Queen ». Ce titre, sorti ce 11 juin, est un mélange du sens aigu de la couleur harmonique et de la mélodie. Fascinée par la sphère musicale afro-moderne, la native du Congo-Brazzaville s’appuie sur un groove aux sonorités pop, rock et soul, pour mettre les femmes africaines et afro-descendantes à l’honneur dans ce son nouvel opus.

En effet, chanté en anglais, « Queen » est un hommage mérité et un appel à l’acceptation de soi. Il est aussi une reconnaissance pour l’apport des femmes africaines dans l’émergence d’une société juste. Réclamer sa dignité, la placer comme de la porcelaine précieuse que l’on transporte avec précaution, tels sont les messages forts de ce single, qui témoigne sa quête perpétuelle de nouvelles expérimentations. « Je considère ma musique comme hybride, un mélange d’influences et j’aime expérimenter(…) Ce qui m’enchante, c’est d’apporter quelque chose de plus, ma touche personnelle », a indiqué la chanteuse.

Un œil sur le parcours de l’artiste !

De son vrai nom Julie Clarisse Miete, Sista Clarisse débarque en France en 1982 pour y poursuivre ses études. Sur place, elle découvre le reggae à travers Peter Tosh, puis le ragga avec Saï Saï et Puppa Leslie sur radio Nova. Très ambitieuse, elle intègre la scène reggae parisienne et se révèle dans le prestigieux contrat : le ragamuffin. Puisant dans une voix cristalline dégageant à la fois force et fragilité, Sista Clarisse parvient avec aisance à soulever aussi bien les foules dans les soirées Dancehall, qu’à toucher le public avec des thèmes très intimes. Elle est également auteure de plusieurs titres à succès dont : Rhythm of the jungle, Remember , Fleur Sauvage ou encore Empreinte digitale .