Quand le Burkina félicite le Mali pour sa demande de « retrait sans délai » de la MUNISMA

Les autorités burkinabé ont adressé, dimanche 18 juin, leurs vives félicitations au Mali pour sa demande de « retrait sans délai » de la Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA).

Le Burkina Faso n’a pas caché sa satisfaction face à une décision prise, en fin de semaine, par Bamako. Dans un communiqué, Ouagadougou « salue la décision courageuse formulée par les Autorités maliennes de transition devant le Conseil de sécurité réuni pour sa 9350ème session, le 16 juin 2023, à New York ». Le porte-parole du gouvernement burkinabè, Jean Emmanuel Ouédraogo, « félicite le Mali pour ce choix assumé », lit-on dans le communiqué. Il ajoute que la décision prise par Bamako « est conforme à la vision stratégique de l’État malien dans la lutte contre le terrorisme et pour la restauration de la paix et de la sécurité au Sahel ».

Appel au respect de la démarche malienne

Dans son communiqué, le gouvernement burkinabè « encourage le gouvernement et le Peuple frère du Mali dans cette affirmation de la souveraineté de l’État malien et l’expression de la volonté des Maliennes et des Maliens à être les seuls maîtres de leur destin ». Il a invité, par ailleurs, « la Communauté internationale au strict respect des choix opérés par le Mali ».

Créée en 2013, la MINUSMA compte près de 12 000 soldats engagés à accompagner le Mali dans sa quête de stabilité et sa lutte contre le terrorisme. Insatisfait par les résultats de la MINUSMA, les autorités maliennes, par le truchement du ministre des Affaires étrangères, ont demandé son « retrait sans délai ». « Après plusieurs années de déploiement des forces de la MINUSMA sur le terrain, la situation sécuritaire, qui concernait jadis le Nord du pays, s’est progressivement dégradée dans les autres régions du Mali, notamment le Centre », a déploré, vendredi, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, au Conseil de sécurité de l’ONU.