PSG, Neymar accusé de viol : « Je suis tombé dans un piège »

Accusé de viol à Paris, l’attaquant du PSG Neymar fait l’objet d’une plainte déposée à son encontre par une Brésilienne. Le footballeur semble dans de beaux draps.

C’est le vendredi 31 mai 2019 qu’une femme a déposé une plainte contre Neymar au commissariat de Santo Amaro, près de Sao Paulo, au Brésil. Cette Brésilienne à l’identité protégée accuse Neymar d’avoir abusé d’elle sexuellement, le 15 mai, dans une chambre d’hôtel. Sauf que le numéro 10 du PSG dément les faits, évoquant une simple relation consentie. Une enquête a été ouverte.

Pour justifier une relation consentie, Neymar publie les échanges avec la jeune femme, dénonçant un piège. La relation entre Neymar et la jeune femme se serait nouée sur Instagram. La déposition du joueur comporte des échanges sur WhatsApp publiée avec plusieurs messages et photos échangés à partir du 11 mars. Il est en effet fait état d’une rencontre consentie avec une invitation faite à la femme qui prend l’avion en direction de Paris aux frais de Neymar.

La rencontre a eu lieu le 15 mai. Selon la plaignante, Neymar est venu la voir en état d’ébriété et serait « devenu agressif et a fait usage de violence pour avoir une relation sexuelle avec la victime sans son consentement ». Pour sa part, le joueur évoque « une relation entre un homme et une femme, des choses que peut faire un couple ». La femme est retournée au Brésil le 17 mai. C’est par la suite qu’elle porté plainte contre le footballeur.

« C’est triste et très mauvais d’être accusé d’une telle chose (…). C’est triste de constater que des gens veulent extorquer les autres. J’espère que la justice va lire les messages et va trouver la vérité. C’était un piège et je suis tombé dedans… », se désole le joueur. En attendant la suite, force est de reconnaître que l’image du footballeur est ternie, et cela pourrait déteindre sur celle de son club. Affaire à suivre.