Présidentielle en Guinée : « Alpha Condé est un ancien Président qui a tenté un putsch constitutionnel et qui a échoué »

Comme la plupart des partis ayant présenté un candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre en Guinée, l’UFDG de Cellou Dalein Diallo n’est pas restée sans réaction devant la publication des résultats provisoires globaux par la CENI. Le parti entend faire feu de tout bois pour revendiquer la victoire.

La proclamation des résultats provisoires de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier en Guinée par la CENI, ce samedi, n’a pas laissé indifférents les différents partis politiques ayant présenté un candidat au scrutin. Parmi eux, l’UFDG de Cellou Dalein Diallo, qui revendiquait une victoire au premier tour depuis le lundi dernier, reste campée sur la même position. Le directeur de la communication du parti, Ousmane Gaoual Diallo, joint au téléphone par les confrères de Guineenews.org, a en effet déclaré que la « CENI vient de publier une forfaiture », car, poursuit-il, « ces chiffres communiqués par Monsieur Cissé ne reflètent pas du tout les suffrages exprimés par les Guinéens et dont nous détenons les procès-verbaux ».

S’appuyant justement sur ces procès-verbaux, Ousmane Gaoual Diallo indique : « l’UFDG déposera néanmoins un recours devant la cour Constitutionnelle. Un recours qui sera étayé par les procès-verbaux qui nous ont été donnés dans les bureaux de vote et qui confirment qu’Alpha Condé a été défait par les Guinéens et que Cellou Dalein a été élu avec plus de 53%… Si d’aventure la Cour constitutionnelle balayait d’un revers de main ces preuves que nous lui donnerons, le combat se poursuivra dans les rues jusqu’à ce que la victoire qui a été octroyée par le peuple de Guinée à Cellou Dalein soit effective. Nous ne sommes pas prêts donc de nous arrêter. Il va de soi pour nous donc qu’Alpha Condé est un ancien Président qui a tenté un putsch constitutionnel et qui a échoué ».

En attendant, la violence bat son plein à Conakry et dans d’autres régions de la Guinée. Un communiqué officiel du gouvernement guinéen diffusé ce samedi, fait état de trois nouveaux cas de morts et des blessés enregistrés, dans la journée, dans les périphéries de Conakry et dans certaines préfectures de l’intérieur.