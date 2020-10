Présidentielle du 31 octobre en Côte d’Ivoire : l’arme secrète de Meiway

L’auteur compositeur Frédéric Ehui, alias Meiway, s’affiche de plus en plus dans une posture d’opposant farouche à Alassane Ouattara qui est candidat pour un troisième mandat. Au sortir d’une rencontre avec le Secrétaire exécutif du PDCI-RDA, au siège du parti à Cocody, l’artiste s’est une fois de plus prononcé sur la situation politique de son pays. L’artiste a parlé à mots couverts de quelque chose qui se prépare.

Depuis son allocution fortement médiatisée au lendemain de la déclaration de candidature d’Alassane Ouattara, invitant ce dernier à se raviser, le créateur du Zoblazo, se montre de plus en plus actif sur la scène politique, aux côtés de l’opposition. Hier, il s’est rendu au siège du PDCI-RDA où il s’est entretenu avec Maurice Kakou Guikahué, secrétaire exécutif du plus vieux parti politique ivoirien.

A l’issue de la rencontre, le musicien s’est confié à la presse : « Quand on a en face de nous un pouvoir qui nous désobéit, on n’a pas le choix. Je pense qu’on nous a manqué de respect. On a trahi les Ivoiriens. Et, à partir de ce moment-là, je pense qu’on a notre mot à dire. Et c’est ce que nous avons commencé à faire. Dans l’immédiat, je ne peux pas comme ça déclarer, affirmer ce que nous projetons. Mais tout se prépare dans l’ombre. Et en temps opportun vous verrez ».

Que préparent réellement Meiway et l’opposition ivoirienne ? Telle est la question que suscite les propos du chanteur. Maintenant le suspens, l’artiste enchaîne : « Restez mobilisés, Ivoiriens, Ivoiriennes, ce pays est le nôtre. On a un devoir, c’est d’en prendre soin. Et en prendre soin, c’est quoi ? C’est éviter que la situation dégénère. Il faut rester vigilant jusqu’au bout. Et le moment venu, nous allons vous dire ce qu’il faut faire. Le 31 octobre est une date théorique. Dans la pratique, la conduite à tenir, on la connaîtra dans les jours qui suivent ».

Parler du 31 octobre comme une date théorique. Quel est alors le plan de Meiway et de l’opposition ? C’est à croire que l’artiste détient une stratégie secrète. Dans tous les cas, son engagement de plus en plus affiché aux côtés de l’opposition est aujourd’hui un secret de polichinelle.

Selon la presse locale, Meiway a pris part au meeting organisé samedi dernier par l’opposition au stade Félix Houphouët Boigny d’Abidjan. Deux jours après cette manifestation, l’artiste s’est exprimé via son compte Instagram.

S’il n’est pas le seul artiste musicien ivoirien à avoir pris position contre le troisième mandat d’Alassane Ouattara, Meiway est sans aucun doute le plus engagé dans la lutte pour empêcher le Président ivoirien de rempiler. L’artiste se serait-il découvert une vocation d’homme politique ? En tout cas, de la musique à la politique, le pas est vite franchi.