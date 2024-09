Présidentielle 2025 au Cameroun : Akere Muna, le candidat surprise d’une coalition inattendue

Akere Muna, avocat renommé, émerge comme candidat surprise d’une coalition pour la présidentielle 2025 au Cameroun, ravivant les espoirs de l’opposition.

La course à la présidentielle de 2025 au Cameroun prend une tournure surprenante. Akere Muna, avocat international de renom, vient d’être désigné comme le candidat d’une coalition de partis politiques et d’organisations de la société civile. Sa candidature, officialisée le 28 septembre 2024, relance le débat autour de l’unité de l’opposition camerounaise, qui semble plus divisée que jamais. Mais qui est Akere Muna, et quelles sont les perspectives de cette candidature inattendue ?

Akere Muna : Un homme d’intégrité au cœur de la société civile

Akere Muna n’est pas un inconnu dans l’arène politique camerounaise. Avocat respecté et personnalité de la société civile, il a déjà tenté sa chance en 2018 avec le mouvement NOW. Aujourd’hui, il revient sur le devant de la scène, investi par le parti Univers et soutenu par une coalition de partis et d’organisations. L’Union des populations du Cameroun (UPC), un des plus anciens partis du pays, fait également partie des alliés de Muna dans cette course électorale.

Dans une déclaration sur son compte X (anciennement Twitter), Akere Muna a exprimé sa gratitude envers ses partenaires politiques et la société civile qui ont décidé de lui confier la lourde tâche de représenter leurs aspirations pour un Cameroun meilleur.

Une candidature qui divise l’opposition camerounaise

L’investiture de Muna ne fait pas que des heureux dans le camp de l’opposition. En effet, plusieurs figures de l’opposition, telles que Cabral Libii du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) et Maurice Kamto du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC), avaient déjà annoncé leurs ambitions pour 2025. Chacun de ces leaders revendique le rôle de leader de la coalition de l’opposition, mais les divergences stratégiques et les querelles internes rendent cette unification difficile.

Maurice Kamto, pourtant très populaire, se trouve dans une situation délicate, car son parti n’est pas représenté ni au Parlement ni dans les collectivités décentralisées, ce qui pourrait limiter ses chances à moins d’obtenir un parrainage dans les dix régions. Cabral Libii, quant à lui, bénéficie d’un soutien renforcé suite à sa victoire dans un litige politique récent. Ses partisans le considèrent désormais comme l’unique candidat crédible de l’opposition. Dans ce contexte, la candidature d’Akere Muna vient perturber les équilibres déjà fragiles.

Une coalition en quête de renouveau pour le Cameroun

L’alliance qui soutient Akere Muna met en avant sa compétence, son intégrité, et sa vision pour le pays. Le parti Univers, dirigé par Prosper Nkou Mvondo, insiste sur l’importance d’un mandat « transitoire non renouvelable », ce qui permettrait à Muna de poser les bases d’une refondation du Cameroun. Ses soutiens espèrent que son expérience au sein de la société civile et son engagement pour la justice sociale feront la différence.

Cependant, certains observateurs se demandent si cette coalition, encore fragile, sera capable de surmonter les défis internes et de présenter une opposition unie face au parti au pouvoir. La stratégie d’Akere Muna et de ses alliés pourrait être déterminante dans cette campagne qui s’annonce plus complexe que jamais.