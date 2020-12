Présidentielle 2021 au Bénin : la CENA dévoile le calendrier électoral

A moins de quatre mois de l’élection présidentielle, la Commission électorale nationale autonome (CENA), organe chargé de l’organisation des élections au Bénin, a rendu public, ce mardi, le calendrier électoral.

C’est devant un public composé de représentants de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), du Conseil d’orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée (COS-LEPI), de l’Agence nationale de traitement (ANT), des ministères sectoriels, de la Cour constitutionnelle et de la Société civile que le président de la CENA, Emmanuel Tiando, a présenté, ce mardi 29 décembre 2020, le calendrier électoral devant être observé pour l’élection du prochain président de la République.

Les activités débuteront avec la mise à disposition des parrains (députés et maires) des formulaires de parrainage, pour la période allant du 12 au 31 janvier 2021. Le lancement de cette phase se fera simultanément avec la publication de la liste des pièces constitutives du dossier de candidature. Ceci permettra aux candidats d’apprêter leur dossier qu’ils seront invités à déposer, du 1er au 4 février 2021. Une fois les dossiers réceptionnés, la CENA se chargera de publier la liste provisoire des candidats, du 10 au 15 février 2021. La publication de la liste définitive interviendra du 22 au 23 février 2021.

Environ un mois plus tard, soit le 26 mars 2021, la campagne électorale, pour le premier tour du scrutin prévu le 11 avril, sera lancée. La publication des résultats provisoires par la CENA se fera le 13 avril tandis que la Cour constitutionnelle devra proclamer les résultats définitifs le 20 avril, soit une semaine plus tard.

Il sied de rappeler que la nouveauté dans cette élection, c’est que conformément aux dispositions de la nouvelle Constitution, le président de la République est élu en duo avec un Vice-président au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois.