Premiers résultats de la Présidentielle en Guinée : Alpha Condé en tête, Cellou Dalein Diallo en résidence surveillée

Mardi soir, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a donné les premières tendances des résultats de l’élection présidentielle. Sans surprise, le candidat du RPG Arc-en-ciel est largement en tête.

Les grandes tendances des résultats de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier ont été livrées hier soir par la CENI, sur la base de la compilation des chiffres de quatre circonscriptions électorales sur les trente-huit que compte le pays. Il s’agit des résultats de Matoto, Matam, Kaloum et Boffa. Au total, 5 410 089 électeurs se sont inscrits pour le scrutin, dont 5 319 146 à l’intérieur de la Guinée et 90 443 dans les ambassades et consulats.

Sans surprise, le Président sortant, Alpha Condé, vient largement en tête avec 49,13% des suffrages contre 40,29 % pour son principal challenger, l’ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo.

Cette annonce s’inscrit aux antipodes des déclarations du candidat de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) qui criait déjà victoire, au lendemain du scrutin. « Nous vous informons que la commission électorale du parti a collecté plus de 70% des procès-verbaux des 14 938 bureaux de vote du pays. L’état actuel de notre dépouillement de plus de 80% indique clairement que notre notre victoire au 1er tout est incontestable », avait affirmé le vice-président de l’UFDG, Fode Oussou Fofana.

De quoi aviver la tension déjà très forte dans le pays, depuis lundi dernier où plusieurs incidents ont éclaté dans la capitale, Conakry. Depuis ces événements, le leader de l’opposition, Cellou Dalein Diallo, a été mis en résidence surveillée puisque sa maison est encerclée, ce qui l’oblige à rester terré dans sa résidence.