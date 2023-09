Poutine et Sarkozy en phase sur les risque pour l’Europe de l’évolution de la population en Afrique

Nicolas Sarkozy et Vladimir Poutine ont une même vision des prochaines crises migratoires. Elles vont venir d’Afrique, être de plus en plus importantes et impacter fortement le continent européen.

Les crises migratoires d »hier et d’aujourd’hui ne sont «rien à côté de celles qui viennent». C’est ce que déclare l’ancien président français Nicolas Sarkozy dans les colonnes du journal conservateur Le Figaro. Il précise sa pensée en expliquant que «D’ici à 2050, le continent africain sera passé de 1,3 à 2,5 milliards d’habitants dont la moitié aura moins de 20 ans. Cette immense population sera voisine d’un continent européen en déclin démographique. ­Hélas, la crise migratoire n’a pas vraiment commencé !».

Une vision présentée comme un sujet d’inquiétude pour le continent européen. Cette thématique migratoire est en général le fait du Rassemblement National, le parti d’extrême droite français. Marine Le Pen expliquait cette position sur Afrik.com en 2012, précisant que sa position visait les politiques migratoires, pas les étrangers.

Nicolas Sarkozy pointe son inquiétude, mais il tire surtout la sonnette d’alarme. Il considère qu’il faut que l’Europe participe au développement économique de l’Afrique, sous peine effectivement de devoir faire face à des vagues migratoires sans précédent.

Front commun Sarkozy Poutine

Pour une fois, Poutine est en ligne avec Sarkozy. Dans une interview donnée en Russie, il a fait part de son large accord avec cette analyse migratoire. «Je suis largement d’accord avec lui» a-t-il déclaré. La Russie, si elle n’est pas en première ligne est aussi fortement impactée par la baisse de la natalité de sa population (1,55 enfant par femme !) avec un territoire immense et encore très peu peuplé. En outre, le réchauffement climatique va ouvrir de nombreux espaces aujourd’hui encore glacés et la Russie sera de plus en plus attractive pour l’immigration.

L’immigration une force pour la France

Mais il faut voir cette croissance de la population africaine aussi comme une chance pour la France. En effet, selon plusieurs prévisionnistes, la progression de la population en Afrique noire et au Maghreb devrait amener le français dans le trio de tête des langues les plus parlées au monde. Pour certains, la langue française pourrait même être utilisée par 750 millions de personnes en 2060. Cela en ferait potentiellement la plus parlée du globe !