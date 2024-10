Pourquoi Ninho et Niska ont quitté le quartier

Alors qu’ils font présentement la promotion de leur album commun, GOAT, Niska at Ninho se sont expliqués dans une interview sur les exigences de la célébrité. Ils sont bien évidemment revenus sur les dessous de leur collaboration qui a abouti au projet « GOAT » certifié meilleur démarrage dans le monde sur Spotify, avec 18 870 ventes en l’espace de trois jours d’exploitation.

Niska et Ninho : hier le quartier, aujourd’hui le sommet du rap !

La fin d’année 2024 est marquée du sceau de Ninho et Niska suite à la sortie de leur projet participatif, « GOAT ». Lors de la promotion de leur album, les deux rappeurs, dans une interview, ont décrit leur parcours, leur amitié ainsi que leur vision de l’industrie musicale. Le titre « COCO », véritable hit d’été, considéré comme un tournant, a été impulsé par Ninho, révèle Niska.

« Il m’a envoyé un refrain comme ça ‘Coco Chanel’ avec des voix et tout. J’ai dit : ‘mais ça, ça a l’air nouveau ».

Le Charo y rajoute son couplet, ce qui donne naissance à l’un des morceaux les plus incontournables des playlists. Ils ont cheminé depuis longtemps, ils continuent aujourd’hui de le faire après avoir passé leur enfance dans les quartiers populaires. Ils jouissent aujourd’hui d’une énorme côte de popularité, d’une place de choix dans le paysage du rap français. Mais cela les contraint aussi à revoir leur mode de vie.

« Avant toujours ce truc de toujours me sentir accroché. Après, au bout d’un certain âge, tu te rends compte que ça ne va même plus avec », dévoile Niska.

Le statut de star, un frein ?

« Même nous, quand on trainait, des grands qui avaient notre âge quand on était petit, il n’y en avait pas trop. (…) C’est même des légendes. On commence à parler d’eux au passé. Il n’y en a pas beaucoup qui restent. Ceux qui sont là c’est ceux qui ne sont pas tombés dans le bon. C’est même pas qu’ils ne sont pas dans le bon, ils sont loin : marmots, femme, boulot, tu as capté, projet, tu n’as plus le temps d’être là », déclarent-ils.

En étant parvenus à réaliser leurs rêves notamment par le travail et la persévérance, Ninho et Niska s’érigent en modèle pour une jeunesse qu’ils incitent à croire en eux, à leurs rêves et à ne jamais abandonner.