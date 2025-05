Pour le PPRD Diaspora, la présence de Kabila à Goma est une garantie d’unité du Congo

Dans une « Déclaration » datée de Londres du 27 mai 2025, sous la signature de Sandra NKULU KYUNGU, la Coordination Diaspora du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie (PPRD-Diaspora) « se réjouit du retour au pays du Président Kabila ce même jour par la ville de Goma, symbole de résilience de la Nation Congolaise. Pour lui comme pour tous les Congolais, la liberté d’aller et de venir sur tout le territoire national est constitutionnelle (article 30)« .

Pour la Coordination PPRD Diaspora, Joseph Kabila Kabange à Goma, c’est : l’espoir d’une dynamique de réappropriation existentielle qui replace les Congolais au centre de leur destinée en lieu et place d’une noria d’initiatives de paix éparses, un pont de dialogue sincère entre frères et sœurs Congolais pour la paix, l’assurance de ressouder le pacte républicain et un certificat de garantie d’unité et de non-balkanisation du pays…

Elle félicite chaleureusement Son Excellence JOSEPH KABILA KABANGE, Président de la République honoraire et Sénateur à vie, pour sa récente prise de parole « de haute portée historique d’un patriote altruiste qui pense Congo avant son propre sort« . Ce discours figure « inexorablement en place de choix dans le panthéon des grands textes de la République Démocratique du Congo depuis son Indépendance« .

La Coordination PPRD Diaspora salue « le diagnostic juste et précis d’un pays dont le pronostic vital est engagé par une gestion tyrannique de la res publica et pour avoir été le porte-voix des millions de congolais sans-voix et sans-droits » « face à l’absence de contre-pouvoirs et des laissés pour compte d’un régime nombriliste qui dilapide l’essentiel des ressources nationales dans une gabegie tribalomaffieuse inédite« .

Une proposition républicaine « salvatrice » et unitaire

Elle encourage aussi vivement le Président Kabila à « mettre en oeuvre la matrice des propositions en douze points cruciaux de sursaut patriotique pour la refondation de l’État et le Pacte citoyen à venir. Autour de cette proposition républicaine salvatrice », la Coordination PPRD Diaspora « appelle solennellement les forces d’opposition, de la société civile et tous ceux qui résistent face à la tyrannie à s’unir pour tracer ensemble la voix pour un Congo nouveau réconcilié et apaisé« .

Enfin, elle condamne « les attaques ad hominem, sans la hauteur requise pour le rencontrer sur le fond, à son encontre depuis son discours magistral, par des ectoplasmes et demi-sel politiques qui ont fait de l’injure et de l’anathème un axiome malheureux de gestion avec des résultats chaotiques sur tous les plans » dans le pays. Citant pour finir l’adage latin: AQUILA NON CAPIT MUSCAS… « L’aigle ne s’abaisse pas à attraper des mouches ».