Portrait : Frédéric Kanouté, l’Aigle qui a survolé l’Afrique

Le Mali a connu plusieurs grands joueurs de football qui ont fait la fierté du pays au delà même des frontières nationales. Parmi eux, figure l’emblématique attaquant des Aigles du Mali, Frédéric Kanouté. Retour sur sa brillante carrière de footballeur et sa reconversion.

L’Olympique de Lyon, là où tout a commencé

Frédéric Omar Kanouté est né à Sainte-Foy-lès (Lyon) en France, le 2 septembre 1977, d’une mère française et d’un père malien. Il débute sa carrière de football à un niveau amateur avant d’être repéré par l’Olympique Lyonnais, pendant un tournoi régional. Il fait ses premiers pas avec l’équipe première des Gones, en 1997. Après sa première saison en dents de scie, il fut prêté, en 2000, à West Ham en Angleterre avec option d’achat. Il ne reviendra plus en France car les Hammers ont levé l’option et l’ont définitivement acquis. On retiendra que sous les couleurs de l’OL, Kanouté a inscrit 12 buts en 58 apparitions. Il dominait les défenses tel un champion de casino dans son beau jour.

Les expériences de West Ham et de Tottenham

Formant une très bonne paire avec l’italien Paolo di Canio, Kanouté a inscrit 26 buts pour ses deux premières saisons (2000-2001 ; 2001-2002) en Angleterre avec West Ham. La saison 2002-2003 a été très laborieuse puisque les Hammers ont été relégués en Championship, équivalent de LS deuxième division anglaise. Mais le Malien Kanouté a inscrit 33 buts toutes les compétitions confondues, en 89 matchs. Il rejoint les Spurs de Tottenham en 2003 pour deux saisons.

Avec les Spurs, Kanouté fait mieux. C’est d’ailleurs avec cette équipe qu’il a connu ses toutes premières convocations en équipe nationale du Mali et a pris part a sa première CAN, en 2004 en Tunisie. En deux saisons sous les couleurs du club anglais, il a fait trembler le chemin des filets, à 21 reprises, en 72 apparitions. A l’été 2005 et fort de l’expérience engrangée en Angleterre (cinq ans, 144 matchs dont 120 titularisations, 54 buts), il signe, en faveur de Séville, pour 6,5 millions d’euros.

Séville, l’explosion de Kanouté

La carrière de Frédéric Kanouté prend une autre tournure lorsqu’il signe en Espagne avec le club andalou. A 28 ans, Il gagne son premier titre en tant que professionnel en remportant la Ligue Europa en 2006. Ce fut sa première saison en Espagne. Il a inscrit 6 buts en 32 matchs de Liga et 6 en Ligue Europa (en 11 apparitions). Après cette saison moyenne, le Malien confirme tout le bien qu’on pense de lui dans l’exercice suivant. Associé avec des joueurs comme Luis Fabiano, Dani Alves, Kanouté s’est régalé et s’est transformé en un véritable buteur. Séville s’impose devant le FC Barcelone en Super Coupe de l’UEFA avec un but de l’Africain. Le 3000ème but de l’histoire du FC Séville a été inscrit par le co-meilleur buteur de la CAN 2004. En 2006-2007, le club espagnol remporte la Ligue Europa et la Coupe du roi. Kanouté termine troisième meilleur buteur de Liga, cette saison, avec 32 réalisations.

En 2007-2008, Séville débute la saison par un succès en Super coupe d’Espagne avec un triplé de Kanouté. Il bat ainsi un record devenant le seul joueur du club à avoir marqué durant 5 finales consécutives (7 buts) remportées par le club. Kanouté remporte cette année 2008, le titre du footballeur africain de l’année, pour récompenser la saison 2006-2007.

Les autres saisons qui ont suivi ont davantage installé Kanouté dans le cœur des supporters andalous. En 7 saisons, le Malien a réussi à inscrire 136 buts en 290 matchs. Il est le 4ème meilleur buteur de l’histoire du club. Kanouté rejoint, en 2012, Beijing Guoan.

Une fin de carrière en Chine

Avant de terminer sa carrière, en novembre 2013, Frédéric Kanouté est passé par Beijing Guoan, en 2012, en raison surtout du contrat faramineux qui lui a été proposé. En une saison seulement, il inscrit 13 buts en 46 matchs.

Une icône malienne (2004-2010)

Avec la sélection malienne de football, Frédéric Kanouté a fait ses débuts en 2004 après avoir fait ses classes avec les catégories d’âges en France. Il n’a jamais remporté une coupe avec les Aigles du Mali mais reste le deuxième meilleur buteur du Mali avec 23 buts en 39 caps. Le meilleur buteur reste Seydou Keita (24 buts).

Kanouté désormais au service des enfants

Après sa carrière de footballeur, Frédéric Kanouté age de 43 ans s’occupe de sa fondation pour les enfants du Mali. Il est aussi fondateur d’une académie, Kanouté Football Academy à Dubaï et son village d’enfance Sakina. Il manifeste son amour aux enfants défavorisés a travers plusieurs œuvres caritatives.