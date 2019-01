Degmo Ali, chercheur en géopolitique, membre de » Imagine Africa » Centre de reflexion créé par l’Ancien Secrétaire Général des Nations Unies Boutros Boutros Ghali et Directrice Exécutive de l’Initiative Panafricaine , est incontestablement l’une des révélations internationales de l’année 2016 qui vient de s’achever.

Son engagement social et environnemental ainsi que sa vision du développement à la fois progressiste, volontariste et pragmatique ont séduit de nombreuses personnalités du monde politique, économique, et culturel désormais partenaires de son Initiative Panafricaine pour le Développement socio-économique dont le très influent « Regions for Climate Action » (R20) , coalition des plus grandes régions mondiales en faveur de la justice climatique, fondé par Arnold Schwarzenegger et Michèle Sabban, qui travaille étroitement avec la Leonardo Di Caprio Foundation et la Fondation Albert de Monaco.

L’appel de Ban Ki Moon

Première africaine à avoir effectué un stage au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies à New York en avril 2007, Degmo Ali a répondu à l’appel solennel de Ban Ki Moon, concernant les Objectifs du Développement durable de 2030, qui invitait chacun de nous à apporter sa pierre au progrès humain.

L’initiative panafricaine pour le développement qu’elle a co-fondée est donc née suite à ce discours historique de Ban Ki Moon en partenariat avec le secteur privé africain et international, soucieux de la responsabilité sociale des entreprises.

L’Initiative Panafricaine pour le développement dont les prestigieux parrains sont Maryse Condé, Fodé Sylla, Pierre Sané et Stephane Gombertz -Ambassadeur Climat de la France pour la COP 21- , vise à favoriser la mobilisation des ressources pour le financement des grands projets de développement durable des pays africains principalement dans le secteur des énergies renouvelables et de l’économie verte. Des projets concernant l’énergie solaire , éolienne et geothermique sont actuellement en phase initiale au Mali, Sénégal et Togo, ainsi qu’un volet entrepreneuriat social lancé à partir du Maroc, très en pointe dans ce secteur.

Le Prix de l’engagement civil international décerné par la Fondation du Groupe Emirati IIG pour le développement durable et équitable a été attribué durant la COP 22 à l’Initiative Panafricaine et à son Fonds pour le développement socio économique.

Impliquée pour le dialogue interculturel

L’implication sans équivoque de Degmo Ali en faveur du dialogue transculturel et la préservation du patrimoine mondial, contre les effets du dérèglement climatique, est également illustré par sa nomination en novembre dernier en tant qu’Ambassadrice Itinérante de bonne volonté par le Gouvernement de la Nouvelle Calédonie du « Oceania22 Meetings Global Summit » , axé sur la protection du mode de vie des peuples premiers d’Océanie, d’Afrique et du Pacifique, contre la montée du niveau des océans entraîné par le réchauffement de la planète.

Cette humaniste convaincue , qui participe au Conseil d’administration du Fonds vert Climat pour les femmes, créé par le Regions for Climate Action (R20) à l’initiative d’Arnold Schwarzenegger, explique que » sans humilité et la nécessité de comprendre autrui , l’on ne peut avancer » et que « le développement doit être l’affaire de tous car chaque réussite équivaut à la somme des efforts communs. L’ambition individuelle et stérile dessert le progrès, en effet seule la volonté de vaincre ensemble marque le temps. »

Réflexion, engagement, action : chaque composante est présente, et Degmo Ali s’affirme comme une battante, capable de soulever des montagnes en décourageant les sceptiques et les lâches, adeptes de faux-fuyants. C’est parce qu’elle n’agit pas à courte-vue, mais toujours en pensant aux effets à long terme des actions engagées. Il n’est pas de petite cause, les intérêts de l’humanité sont partout à défendre, nous sommes tous dans le même bateau. Cette prise de conscience universelle nourrit un combat pluriel, mais finalement unique : la défense de notre avenir commun.

Concernant son rôle d’Ambassadrice itinérante de bonne volonté, quelques citations :

« Pensons au meilleur de l’humain, aux valeurs essentielles incarnées par les peuples premiers si forts spirituellement mais qui sont les plus fragiles face à l’industrialisation à outrance et au dérèglement climatique.

Notre repère dans cet univers parfois vide de sens et absurde de violence, ce sont eux.

Les peuples premiers sont les dépositaires de notre conscience universelle de par leur message de tolérance, d’espoir et d’amour notamment envers les Anciens, leur attachement à la terre ainsi que leur symbiose avec la nature et ses éléments. »