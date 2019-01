Pollution : l’Egypte, Madagascar et le Botswana très touchés !

Le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur la pollution aux particules fines indique que sur les 1 600 plus grandes villes du monde, seul un tiers se situe en-dessous du seuil limité conseillé. L’Asie et le Moyen-Orient sont particulièrement touchés, l’Afrique n’est pas en reste avec des pays comme Madagascar, l’Egypte et le Botswana, très touchés par ce phénomène..

Le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur la pollution aux particules fines indique que sur les 1 600 plus grandes villes du monde, seul un tiers se situe en-dessous du seuil limité conseillé. L’Asie et le Moyen-Orient sont particulièrement touchés, l’Afrique n’est pas en reste avec des pays comme Madagascar, l’Egypte et le Botswana, très touchés par ce phénomène..

Dans le monde, neuf citadins sur dix vivent dans un environnement dont la qualité de l’air est dégradée au point que respirer comporte des risques. Une étude qui porte sur 1 600 villes de 91 pays a été faite. L’OMS indique que les particules fines ont contribué à la mort de 3,7 millions de personnes dans le monde pour la seule année 2012.

L’OMS indique que 12% de la population urbaine mondiale vivent sous les seuils conseillés par l’OMS. Ces relevés couvrent la période 2008 à 2013. L’Asie est tout particulièrement touchée par cette pollution aux micro-particules. La Pakistan et le Qatar sont champions, et l’Afrique n’est pas en reste avec des pays comme le Botswana, Madagascar et l’Egypte sont de mauvais élèves en matière de gestion de la pollution.