Point sur l’épidémie de Covid-19 : le Maroc, deuxième pays le plus touché en Afrique

Coronavirus: les États membres de l’Union Africaine signalent des cas de Covid-19 au 24 septembre 2020, 18 heures : États membres de l’Union Africaine (55) notifiant des cas de Covid-19 (1 429 704), des décès (34 839) et des guérisons (1 175 855) par région. Il apparait que le Maroc, avec ses plus de 107 000 cas, a dépassé l’Egypte (102 375) et se positionne deuxième sur le continent, en termes de nombre de cas, derrière l’Afrique du Sud qui caracole en tête avec 665 188 contaminations.



Afrique Centrale (57 334 cas; 1072 décès; 49 679 guérisons): Burundi (476; 1; 462), Cameroun (20 690; 416; 19 124), RCA (4 802; 62; 1830), Tchad (1164; 81; 997), Congo ( 5 005; 89; 3 920), RDC (10 555; 271; 10 051), Guinée équatoriale (5 018; 83; 4 509), Gabon (8 716; 54; 7 906), Sao Tomé-et-Principe (908; 15; 880)

Afrique de l’Est (163.432; 3.211; 92.292): Comores (470; 7; 453), Djibouti (5.407; 61; 5.338), Érythrée (364; 0; 309), Éthiopie (71.083; 1.141; 29.253), Kenya (37.348; 664) ; 24.253), Madagascar (16.191; 227; 14.883), Maurice (367; 10; 337), Rwanda (4.779; 27; 2.995), Seychelles (143; 0; 136), Somalie (3.465; 98; 2.877), Sud Soudan (2 664; 49; 1 294), Soudan (13 578; 836; 6 760), Tanzanie (509; 21; 178), Ouganda (7 064; 70; 3 226)

Afrique du Nord (310.550; 10.548; 241.540): Algérie (50.403; 1.998; 35.428), Égypte (102.375; 5.822; 91.843), Libye (30.097; 473; 16.430), Mauritanie (7.425; 161; 7.028), Maroc (107.743; 1.918 ; 88.244), Tunisie (12.479; 174; 2.541), République arabe sahraouie démocratique (28; 2; 26)

Afrique Australe (724 902; 17 425; 638 372): Angola (4 363; 159; 1 473), Botswana (2 567; 13; 624), Eswatini (5 343; 108; 4 693), Lesotho (1 554; 35; 782), Malawi (5 746; 179 ; 4,140), Mozambique (7,262; 49; 4 350), Namibie (10 663; 117; 8 431), Afrique du Sud (665 188; 16 206; 594 229), Zambie (14 491; 332; 13 643), Zimbabwe (7 725; 227; 6 007)

Afrique de l’Ouest (173 486; 2 583; 153 972): Bénin (2 294, 40; 1 954), Burkina Faso (1 929; 56; 1 252), Cap-Vert (5 412; 54; 4 837), Côte d’Ivoire (19430; 120; 18 875), Gambie (3 542; 110; 2 011), Ghana (46 153; 299; 45 299), Guinée (10 434; 65; 9 801), Guinée-Bissau (2 303; 39; 1 468), Liberia (1 338; 82; 1221), Mali (3 034 ; 130; 2 382), Niger (1 193; 69; 1 107), Nigeria (57 724; 1 102; 48 985), Sénégal (14 816; 304; 11 818), Sierra Leone (2 183; 72; 1665), Togo (1 701; 41; 1 297 )