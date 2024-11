Plus de 74 millions d’euros de la BAD pour fortifier l’entrepreneuriat des femmes et des jeunes au Sénégal

Le Groupe de la Banque mondiale via son Conseil d’administration a donné le feu vert pour l’octroi d’un prêt de 73,72 millions d’euros en faveur du Sénégal. L’annonce de la nouvelle a été faite, le 27 novembre 2024, à Abidjan. Ce montant vise notamment à soutenir la phase II du projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales des femmes et des jeunes.

Ce prêt vient s’ajouter à un don d’une valeur de 841 000 euros provenant de l’initiative pour le financement en faveur des femmes en Afrique (AFAWA). Ce programme mis en place par la Banque sert à remblayer le manque de financement des entrepreneurs du continent africain. En amont de ce financement qui s’élève au total à 74,54 milliards d’euros, un peu plus de 45,6% du montant total du projet ; le gouvernement sénégalais devrait lui contribuer à hauteur de 38,11 millions d’euros et 25 autres millions, reviendront à la charge de l’Agence française de développement.

Soutien aux jeunes âgés de 15 à 40 ans

Un montant de 25,8 millions d’euros sera conjointement remis par les banques commerciales, des partenaires ainsi que des institutions de microfinance. Ce, en guise de co-financement des initiatives entrepreneuriales structurantes des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) dirigées par des jeunes et des femmes.

« Cette seconde phase est spécifiquement conçue pour bénéficier aux jeunes âgés de 15 à 40 ans et à toutes les femmes économiquement actives. Son objectif est d’appuyer la mise en œuvre de la stratégie de création d’emplois pour les jeunes et les femmes à travers la promotion et le développement de l’entrepreneuriat », déclare le chef du bureau-pays de la Banque africaine de développement au Sénégal, Mohamed Chérif.

Soutien aux entrepreneurs jeunes ou femmes

A travers ce financement, la Banque vise à apporter son soutien aux entrepreneurs, qu’ils soient jeunes ou femmes. Et faciliter aussi l’accès à des financements sûrs à destination des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) avec la participation des institutions financières, les Banques commerciales. Le renforcement de capacité est aussi à l’ordre du jour avec des séances techniques basées sur les compétences nécessaires à l’environnement entrepreneurial en l’occurrence, des formations métier, en création d’entreprise, suivi post-création.

Une assistance sera aussi disponible pour l’élaboration de plans d’affaires, à la formation en gestion, un accompagnement à la labellisation et la perfection de la qualité des produits y compris les produits verts.