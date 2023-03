Photosa célèbre la photo africaine

En Afrique, la biennale Photosa veut devenir une institution. L’évènement rassemble, pour la seconde fois, certains des photographes les plus talentueux du continent. Basée à Ouagadougou, au Burkina Faso, elle permet aux photographes africains de présenter leur travail mais aussi de rencontrer et partager avec les artistes du monde entier, tout en étant au contact du grand public.

La biennale Photosa s’est tenue pour la première fois en 2021. Elle ambitionne de devenir un des évènements photographiques les plus importants d’Afrique, à coté notamment des Rencontres de Bamako. Mais partant du constat que souvent les expositions d’art en général et photographiques en particulier n’attirent que des « privilégiés », Photosa s’est donné le défi de présenter de la photographie d’art dans les lieux de vie des Burkinabè. Ainsi, la biennale se déroule dans des cours familiales et espaces publics de Wemtemga, un quartier populaire de Ouagadougou.

L’édition 2023 se déroule du 16 au 19 mars 2023. « Photosa invite à s’approprier les images exposées et à questionner des récits partagés afin de briser la frontière qui sépare encore aujourd’hui les citoyens burkinabè de la photographie », a déclaré Adrien Bitibali, promoteur de la biennale.

La biennale comprend également une série d’expositions, présentant le travail de photographes du Burkina Faso et d’autres régions d’Afrique. Ces expositions offrent une plateforme aux photographes pour présenter leur travail à un public plus large et pour sensibiliser aux problèmes sociaux et politiques importants que leurs photographies abordent.

La biennale témoigne de l’importance croissante de la photographie africaine sur la scène mondiale et rappelle le rôle important que joue la photographie dans la documentation et la formation de la société africaine contemporaine.

