Peur au Sénégal après le séisme au Maroc, en Algérie et en Mauritanie

Le tremblement de terre qui a détruit une partie du Maroc a déclenché la peur au Sénégal. Surtout que le séisme a été ressenti jusqu’en Mauritanie, frontalière du pays de la Téranga.

Pendant que le royaume du Maroc compte ses morts et tente de sauver les survivants, après le tremblement de cette nuit, des pays comme le Sénégal vivent la peur au ventre. Ce pays d’Afrique de l’Ouest n’a pas connu de secousses sismiques. Et apprendre que le voisin mauritanien a aussi vécu ce séisme donne de la sueur froide aux Sénégalais qu’Afrik.com a interpellés.

« Nous prions que cela n’arrive jamais au Sénégal »

« Bien sûr que j’ai eu peur. Et c’est normal, car la Mauritanie est tout proche du Sénégal. Ce sont des pays frontaliers. Dès lors, tout ce qui se produit en Mauritanie peut l’être au Sénégal. Nous prions que cela n’arrive jamais dans ce pays, car ce sera le chaos total. Imaginez tout qu’il y a comme étages, surtout à Dakar où les gens construisent un peu n’importe comment », explique Yacine Mbaye, enseignante.

Même son de cloche chez Meissa, vendeur de poulets. « Je viens d’apprendre qu’ils sont 1037 Marocains à avoir perdu la vie dans ce drame. Les choses commencent à être sérieuses et douloureuses. Surtout que j’apprends la Mauritanie, qui est un pays voisin, a ressenti les secousses sismiques. J’avoue que je commence à avoir peur de ces phénomènes nouveaux qui frappent le monde entier. Je suis attristé par la situation au Maroc ».

« Tout ce qui arrive au Maroc se ressent au Sénégal »

« C’est très dur ce qui est arrivé aux Marocains. Je ne le leur souhaitais pas un tel incident. D’ailleurs, on ne peut pas souhaiter un tel malheur à son pire ennemi. Alors que le Maroc est un pays frère. Tout ce qui arrive au Maroc se ressent au Sénégal. Maintenant, si les secousses ont été ressenties jusqu’en Mauritanie, on a mille raisons d’avoir peur au Sénégal. Car nous partageons les frontières », a pour sa part indiqué Gaye Sy Gaye, élève en classe de Première.

Notons que le Président du Sénégal, Macky Sall, a présenté ses condoléances au roi du Maroc, Mohammed VI, après la catastrophe. « J’adresse mes condoléances attristées à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain ami et frère suite au tremblement de terre qui a endeuillé le Maroc. Paix à l’âme des victimes et prompt rétablissement aux blessés », a dit le chef de l’État sénégalais.