People : bagarre entre 50 Cent et un inconnu, le rappeur ravage tout… (Vidéo)

Une violente bagarre a éclaté entre le rappeur 50 Cent et un inconnu, dans le New Jersey, et les images de la vidéo prise des heurts ont été diffusées sur la Toile. Que s’est-il passé ?

Le rappeur 50 Cent s’est fait attaquer par un inconnu, au Edgewater Commons Mall, dans la New Jersey. Si l’on en croit TMZ, alors que l’interprète du fameux morceau ‘‘Candy Shop’’ se trouvait en très bonne compagnie, une jeune femme dont il désirait probablement les faveurs et que tout semblait calme.

Un homme surgit d’on ne sait où et se mit en quelque sorte à sermonner le rappeur ; chose qu’il n’a pas appréciée. La tension entre les deux individus grimpe à un tel point que la castagne est inévitable ; table, chaises, le rappeur jetait sur son assaillant tout ce qui lui passait sous la main.

Même si les motivations de l’homme sont toujours méconnues, il paraissait visiblement très remonté au point de figurer torse nu dans la vidéo. Toutefois, plusieurs hypothèses restent tout de même envisageables ; comme celle que l’agresseur ait été animé d’une extrême jalousie, ou bien que lui et la jeune femme soient ensemble. Mais d’après plusieurs indiscrétions, le fameux inconnu ne serait pas si méconnu du rappeur.

La justice quant à elle, ne s’est toujours pas prononcée sur cette affaire qui fait vraisemblablement beaucoup de bruit.