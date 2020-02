Paul Biya fait un clin d’œil à la jeunesse camerounaise

Le chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, a saisi l’opportunité de son traditionnel message à la jeunesse pour révéler qu’un peu plus de 500 000 emplois ont été créés, l’an dernier, dans le secteur moderne de l’économie de ce pays d’Afrique Centrale.

Saisissant l’occasion, samedi 10 février dernier, de son traditionnel message à la jeunesse qui célébrait le lendemain sa 54ème Fête nationale, le chef de l’Etat camerounais a indiqué : « 500 mille emplois ont été créés dans le secteur moderne de notre économie », en 2019. Paul Biya promet que le gouvernement poursuivra ses efforts pour moderniser l’économie nationale. « Il faut bien reconnaître que ces efforts, même s’ils sont appréciables, ne sont pas de nature à régler un problème qui tient au fait que notre économie ne crée pas suffisamment d’emplois », a confié le dirigeant.

A en croire le chef de l’État camerounais, des jeunes ayant reçu une bonne éducation et une bonne formation au Cameroun ont, naturellement, les meilleures chances de se comporter en citoyens responsables et d’accéder à l’emploi. Ce dernier problème, selon M. Biya, reste préoccupant. Car, à l’en croire, il n’y a pas en effet, pour le moment, adéquation entre la demande et l’offre d’emploi.

« L’État et le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle font tout ce qu’ils peuvent pour apporter des réponses. Le premier par ses recrutements dans la Fonction publique et l’armée. Le second par la mise en œuvre de différents programmes d’aide à l’emploi », a indiqué le Président.

Le chef de l’État a affirmé que la politique de développement du pays vise à moderniser l’agriculture, à stimuler l’industrialisation, notamment en transformant les matières premières agricoles et minérales, et à développer le numérique. Ce qui pourra ainsi faire baisser les importations, augmenter les exportations et créer de nouveaux bassins d’emplois.

Le ministère de la Jeunesse et de l’Éducation civique poursuivra, selon le dirigeant, ses activités au bénéfice des jeunes dans les domaines de l’éducation civique et de l’intégration nationale, de leur insertion économique et de l’application du Plan triennal spécial jeunes (PTS-jeunes). C’est le cas avec l’initiative « Youth Connekt Cameroon » (programme numérique), récemment lancée à Yaoundé.

Paul Biya demande à nouveau au gouvernement de se mobiliser dans le cadre du Plan national de lutte contre la consommation de la drogue pour combattre ce fléau qui est l’un des facteurs majeurs de la dégradation alarmante de la moralité juvénile.