Paris Kinshasa Express : la Rumba congolaise sauce française!

« Un collectif épicé, ambiancé, festif et conscient

Un hymne bouillonnant aux orchestres congolais de la belle époque kinoise

Une véritable machine à faire danser même les plus réfractaires »

Tels sont les appréciations de la journaliste Lola Simonet pour AFRICAVIVRE…

En concert le Samedi 14 octobre 2017 à L’ENTREPOT, 7 rue Francis de Pressensé, 75014 Paris, le Paris-Kinshasa Express promet une magnifique soirée festive et dansante, à l’image du Kinshasa éternel, en plein coeur de la capitale française…

« C’est une Afrique étonnante que celle qui est portée par le Paris Kinshasa Express. Une Afrique liée à l’enfance sans doute, aux métissages, à l’originalité partagée, à l’origine partagée. Une Afrique d’énergies, une Afrique de couleurs. Le Congo chante, le Congo danse, le Congo se bat. Parce que, dans nos téléphones et nos ordinateurs, il y a une terre rare exploitée au Congo, mais le savions-nous ? Parce que, dans le monde entier, les danses et les rythmes doivent beaucoup au Congo, mais le savions-nous ? Et simplement parce que la musique vous entraîne ; ça se voit plus ou moins, mais ça prend les jambes ou le bassin, et on transpire, ils appellent ça Mélomania. » (ainsi l’écrivain Marc Verhaverbeke décrit-il ce groupe mythique…)

A ne pas manquer le 14 octobre à Paris…