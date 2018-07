Ouverture du premier dialogue stratégique UK-Maroc à Londres

Le Dialogue vise à approfondir et renforcer notre coopération avec le Maroc à travers la politique, l’économie, la sécurité et la culture.

Le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson a déclaré: J’ai été ravi d’accueillir aujourd’hui le ministre marocain des Affaires étrangères, M. Bourita, et le secrétaire d’Etat Boucetta pour le tout premier dialogue stratégique entre le Royaume-Uni et le Maroc, ici à Londres.

Le Royaume-Uni et le Maroc ont une histoire illustre d’échanges et d’amitié vieille de 800 ans. L’établissement de ce forum annuel, alternant entre le Royaume-Uni et le Maroc, est une étape bienvenue et naturelle. Avec de nombreux domaines d’intérêt, nous avons convenu de centrer notre discussion sur quatre thèmes: politique-diplomatique, sécuritaire, économique et culturel.

Nous avons échangé des lettres sur la façon dont le Dialogue pourrait fonctionner au cours des années à venir et nous avons discuté de la façon dont un groupe de travail pourrait maintenir un contact et un élan.

Nous avons également discuté de la sécurité des transports et du tourisme, de la politique régionale, du commerce et de l’investissement.

J’ai été particulièrement heureux de signer un accord d’éducation qui permettra aux écoles britanniques d’ouvrir au Maroc, donnant aux Marocains la possibilité d’étudier en utilisant notre programme, et à nos écoles un nouveau marché dynamique et en pleine croissance.

Nous attendons avec intérêt une coopération accrue dans les mois à venir, et même le prochain dialogue à Rabat.