Ouganda : les pages affiliés à Bobi Wine piratées et supprimées

En Ouganda, le candidat présidentiel de la National Unity Platform (NUP), Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine, a vu les pages Facebook de deux chaînes de télévision en ligne qui lui sont affiliées piratées et supprimées.

« Les pages Ghetto Media et Map Mediya ont de nouveau été piratées et supprimées. Alors que nous essayons de les récupérer ou d’en ouvrir de nouveaux, nous les diffuserons en direct ici », a déclaré le candidat Robert Kyagulanyi sur sa page Facebook. Cela intervient à peine un mois après que la page Facebook de Ghetto TV, également affiliée au député, a été pour la deuxième fois piratée et supprimée.

Le développement intervient quelques jours à peine, après que le gouvernement, par l’intermédiaire de la Commission des communications ougandaise (UCC), a écrit à la société américaine Google Inc, qui possède YouTube, cette plateforme mondiale de partage de vidéos, leur demandant de fermer au moins 14 chaînes pour avoir été à la base de mobilisation ayant entraîné débouché sur des émeutes qui auraient entraîné la mort de plus de 50 personnes et fait plusieurs blessés, le mois dernier.

Les canaux comprennent, TMO en ligne, Lumbuye Fred, Trending Channel Ug, Uganda Yaffe, Uganda News Updates, Ghetto TV, Busesa Media Updates et Uganda Empya. D’autres sont, Carte Mediya TV, KK TV, Ekyooto TV, Namungo Media, JB Muwonge 2, Bobi Wine 2021 .

Selon l’UCC, les canaux ont été utilisés pour mobiliser des émeutes qui ont entraîné la perte de plusieurs vies et des biens en Ouganda. Les émeutes meurtrières ont éclaté à Kampala, le 18 novembre dernier, et se sont propagées à d’autres régions du pays à la suite de l’arrestation du candidat présidentiel de la National Unity Platform (NUP), Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine.